Неплатежеспособным стал Baltic International Bank, принадлежащий подозреваемому в отмывании денег Белоконю

Подготовленный в конце прошлого года план ликвидации банка, с которым ознакомилась передача LTV De Facto, свидетельствует о том, что активы банка на конец 2022 года составляли почти 138,7 млн евро. На момент начала ликвидации весной прошлого года активы снизились до 104,2 млн, а осенью после переоценки крупнейшей недвижимости и погашения различных обязательств стоимость активов составила уже всего 76,3 млн евро - половину от первоначальных расчетов.

Оплатить долги всем кредиторам теперь не позволяют и различные аресты.

Из-за расследования Госполиции арестовано несколько принадлежащих банку зданий и ценных бумаг на сумму 20 млн евро. По другим уголовным процессам арестованы финансовые средства клиентов банка на сумму 15,4 млн.

Прибыль не приносят четыре из пяти крупнейших банковских кредитов, выданных в Испании, Болгарии, Украине и России. Но гораздо более ощутимый минус создает имущество, принадлежащее непосредственно самому банку - считается, что оно могло обесцениться на 21,9 млн евро.

Учитывая, что доступных финансовых средств в банке оказалось меньше, ликвидатор призвал тех, кому банк должен, от части денег отказаться. Однако до назначенного срока в конце прошлого года нужного отклика получено не было. Кредиторы не были готовы добровольно отказаться хотя бы от 39 миллионов евро. Поэтому банк готовят к неплатежеспособности.

Ликвидатор банка Церс в интервью De Facto отказал, ограничившись кратким комментарием, размещенным на сайте его адвокатского бюро.