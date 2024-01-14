В очередном закрытом латвийском коммерческом банке денег оказывается меньше, чем ранее было подсчитано в бухгалтерских документах. Речь идет о Baltic International Bank (BIB), который не в состоянии рассчитаться со всеми кредиторами. Передача LTV De Facto сообщает, что арестованы крупные денежные средства на банковских счетах и существенно уменьшилась стоимость принадлежащей банку недвижимости.
Неплатежеспособным стал Baltic International Bank, принадлежащий подозреваемому в отмывании денег Белоконю
Один из маленьких латвийских банков BIB год назад во время рождественских праздников получил два плохих подарка за один день. Через главную дверь банка ворвалась полиция, проведя обыск по подозрению в отмывании денег, и регулятор решил закрыть банк, посчитав, что он уже столкнулся или столкнется с финансовыми трудностями.
Банк к тому моменту уже несколько лет стоял на краю пропасти. Наблюдатели от владельцев BIB Валерия Белоконя и его брата Вилория ждали вливания свежих средств в учреждение.
Банку якобы даже удалось найти новых инвесторов из Швейцарии и ОАЭ. Однако планы банка оформить одного из них крупнейшим акционером не получили одобрения Европейского центрального банка и латвийского регулятора.
В ходе различных домашних заданий банк и акционеры не предоставили документы, подтверждающие происхождение средств, вливаемых в банк.
BIB закрыли в декабре 2022 года, и был начат процесс ликвидации. Ликвидатором назначили адвоката Олавса Церса, который менее чем за год пришел к выводу, что в банковском сейфе слишком большая нехватка, чтобы оплатить все долги.
Подготовленный в конце прошлого года план ликвидации банка, с которым ознакомилась передача LTV De Facto, свидетельствует о том, что активы банка на конец 2022 года составляли почти 138,7 млн евро. На момент начала ликвидации весной прошлого года активы снизились до 104,2 млн, а осенью после переоценки крупнейшей недвижимости и погашения различных обязательств стоимость активов составила уже всего 76,3 млн евро - половину от первоначальных расчетов.
Оплатить долги всем кредиторам теперь не позволяют и различные аресты.
Из-за расследования Госполиции арестовано несколько принадлежащих банку зданий и ценных бумаг на сумму 20 млн евро. По другим уголовным процессам арестованы финансовые средства клиентов банка на сумму 15,4 млн.
Прибыль не приносят четыре из пяти крупнейших банковских кредитов, выданных в Испании, Болгарии, Украине и России. Но гораздо более ощутимый минус создает имущество, принадлежащее непосредственно самому банку - считается, что оно могло обесцениться на 21,9 млн евро.
Учитывая, что доступных финансовых средств в банке оказалось меньше, ликвидатор призвал тех, кому банк должен, от части денег отказаться. Однако до назначенного срока в конце прошлого года нужного отклика получено не было. Кредиторы не были готовы добровольно отказаться хотя бы от 39 миллионов евро. Поэтому банк готовят к неплатежеспособности.
Ликвидатор банка Церс в интервью De Facto отказал, ограничившись кратким комментарием, размещенным на сайте его адвокатского бюро.
"Общий объем арестованных активов и значительное различие между балансом активов и их рыночной ценностью являются основанием для вывода о том, что имущества кредитного учреждения недостаточно для полного удовлетворения требований всех кредиторов в процессе ликвидации", - пишет Церс.
BIB - не первый банк, после закрытия которого оказалось, что денег меньше, чем отражено в бухгалтерии. И этот случай снова заставляет сомневаться, что в Латвии активы банков были корректно оценены.
"На данный момент ликвидатор переоценил эти активы в контексте непродолжения деятельности. Конечно, если смотреть и на сегодняшние обстоятельства, когда рынок недвижимости находится в тенденции снижения, видно, что рыночная ценность недвижимости банка существенно отличается от той, которая изначально была взята для нужд основной деятельности", - признала заместитель президента Банка Латвии Санта Пургайле.
Год назад, будучи еще председателем Комиссии рынка финансов и капитала, Пургайле считала активы BIB достаточно качественно оцененными, что теперь оказалось ошибочным подсчетом.
"Для нас, Банка Латвии, это резкое различие в оценке тоже вызвало вопросы, которые мы адресуем именно оценщикам недвижимости, ассоциации, поскольку эти подсчеты очень разные, в том числе и если говорить о ценности быстрой ликвидации, что вызывает у нас эти дополнительные вопросы, как это происходит", - сказала Пургайле.
На вопрос, были ли искусственно раздуты прежние оценки активов банка, она напомнила, что уже год действия банка расследуются в уголовном процессе, детали которого из-за расследования нельзя прокомментировать.
Что именно расследуется в деятельности BIB, известно очень приблизительно. В прошлом году в Сейме создали комиссию парламентского расследования, одной из задач которой было взяться и за обстоятельства закрытия BIB. В письме, адресованном комиссии, Генпрокуратура в начале 2023 года выявила, что расследование идет о легализации доходов, полученных преступным путем, в крупном размере с использованием счетов и вложением финансовых средств в уставный капитал банка. Но чтобы не влиять на уголовные дела, комиссия Сейма по расследованию конкретные банки вообще не проверяла.
Председателю парламентской следственной комиссии Вилису Криштопансу ("Латвия на первом месте") жаль, что банк Белоконя разорился. По его мнению, требования к банкам слишком жесткие, и они не гарантируют результата.
"Мое мнение - мнение меньшинства, но я его никогда не изменю. Надзор не способен и никогда не сможет понять, что происходит в банке. В связи с этим пытаются все время закручивать гайки сколько можно, и в конце все равно оказывается, что не заметили чего-то, потому что если захотят [надзирателей] обмануть, всегда обманут", - уверен Криштопанс.
Хотя возврат денег нескольким кредиторам BIB находится под большим вопросом, банк смог рассчитаться с администрируемым государством Фондом гарантий вкладов, который в случае закрытия банков возвращает деньги наименьшим вкладчикам.
Ожидается, что в следующий четверг администратором неплатежеспособности BIB утвердят Линду Сниегу-Свилане, которая была выбрана в порядке жеребьевки.
Узнать мнение крупнейшего акционера банка Валерия Белоконя о неплатежеспособности банка передаче LTV не удалось. Он не откликнулся на приглашение дать интервью.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!