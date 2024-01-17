В центре Риги хотят построить новый детский сад

Несмотря на то, что очереди в детские сады в последние годы сократились и есть даже сады, где не заполнены все места, столичное самоуправление планирует взять кредит в размере 6,6 млн евро для строительства нового детского сада в центре города, пишет Latvijas Avīze.
Общая стоимость проекта оценивается в 11 млн евро, и для его реализации планируется привлечь средства Европейского фонда регионального развития.
Проект действительно амбициозный: столичное самоуправление хочет перестроить два имеющихся детских сада на улицах Гростонас и Весетас, создав одно большое дошкольное учреждение на 600 мест.
Строительство нового детского сада планируется завершить к концу следующего года. Однако буквально на прошлой неделе департамент образования, культуры и спорта Рижской думы опубликовал очередной список свободных мест в детских садах.
По подсчетам Latvijas Avīze, в настоящее время в детских садах свободно около 1000 мест, что даже больше количества детей в очередях.
По последним данным на октябрь прошлого года, таких детей было 916. Из списка также видно, что в центре столицы в детских садах свободных мест всего пять. Однако в садах, расположенных дальше от центра, мест предостаточно, даже в группах для детей до трех лет, где еще несколько лет назад мест не было. Видя эти цифры, неудивительно, что Ассоциация частных дошкольных учреждений выразила обеспокоенность тем, что в таком большом детском саду, который планируется построить в центре Риги, будет трудно заполнить все места.
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