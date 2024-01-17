В центре Риги хотят построить новый детский сад

По последним данным на октябрь прошлого года, таких детей было 916. Из списка также видно, что в центре столицы в детских садах свободных мест всего пять. Однако в садах, расположенных дальше от центра, мест предостаточно, даже в группах для детей до трех лет, где еще несколько лет назад мест не было. Видя эти цифры, неудивительно, что Ассоциация частных дошкольных учреждений выразила обеспокоенность тем, что в таком большом детском саду, который планируется построить в центре Риги, будет трудно заполнить все места.