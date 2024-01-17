Elektrum пожертвует Украине материалы на 100 тыс. евро

Кампания проходила в ноябре и декабре 2023 года и ее целью была поддержка украинского общества. В рамках акции, организованной совместно с Посольством Украины и благотворительным порталом Ziedot.lv, планировалось пожертвовать в поддержку Украины по одному евро за каждый контракт на оказание услуг природного газа Elektrum в ноябре и декабре.

Цель пожертвования - материалы, необходимые для электроснабжения Черниговской области, сильно пострадавшей от войны, - определило Посольство Украины. Передача пожертвований Elektrum состоится в пятницу, 19 января, в 10:00 на территории производителя электрооборудования и электроматериалов AS Energofirma "Jauda".

Участие в мероприятии примут министр экономики Викторс Валаинис (СЗК), посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол, посол Латвии в Украине Илгвар Клява, руководитель благотворительной организации Ziedot.lv Рута Диманта, а также председатель правления Latvenergo Мартиньш Чаксте.

В ходе мероприятия будет предоставлена ​​информация о передаче и использовании пожертвования.

Оборот Latvenergo в 2022 году увеличился в 2,1 раза, достигнув 1,23 миллиарда евро, а прибыль предприятия увеличилась в 2,6 раза и составила 209,36 миллиона евро.

Latvenergo занимается производством и торговлей электрической и тепловой энергией, а также торговлей природным газом и оказанием услуг по распределению электроэнергии. Latvenergo принадлежит государству, облигации предприятия котируются в списке долговых ценных бумаг биржи Nasdaq Riga.

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