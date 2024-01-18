"Это мошенническая контора". Бывшая сотрудница предприятия общепита жалуется на невыплаченную зарплату

Первые два месяца Ира получала зарплату, однако потом предприятие только обещало ее выплатить. В обязанности Иры входила готовка еды для клиентов предприятия в Рижском аэропорту.

Ира показывает сообщения о входящих платежах. Последняя зарплата была получена в августе, тогда как она работала до октября.

"В октябре написала заявление, до этого он регулярно звонил и говорил, что деньги вот-вот будут. Это была ложь, за два месяца он мне так и не выплатил. Это мошенническая контора. Хочу предупредить всех соискателей работы, чтобы не попались. С заявлением обратилась и в Государственную инспекцию по труду (VDI) и в Госполицию, однако смысла никакого - зарплату я так и не получила", - рассказала Ира.

Член правления ZFood Мартиньш Скакаускис утверждения Иры отвергает - предприятие все заплатило, ответственным учреждениям все было отвечено.

Впрочем, представитель VDI отметила журналистам Bez Tabu, что руководство предприятия избегает коммуникации с инспектором инспекции и не предоставляет необходимую информацию.

Отказ от сотрудничества влечет за собой административную ответственность, за что предусмотрен штраф в размере от 70 до 14 000 евро.

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