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В Кенгарагсе 1 февраля откроется второй магазин Lidl

rus.tvnet.lv
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Новый Lidl в Кенгарагсе
Новый Lidl в Кенгарагсе Фото: Пресс-фото

Lidl Latvija с радостью сообщает, что уже через пару недель, 1 февраля, откроется новый магазин по адресу Маскавас 414, который будет очень удобен для тех, кто живет в окрестностях Кенгарагса, Румбулы и Дарзини.

"Новый год начался очень активно, и сегодня мы можем сообщить о скором открытии еще одного магазина Lidl. С каждым новым магазином мы становимся все ближе к нашим многочисленным клиентам, предоставляя им возможность делать покупки удобно и по самым низким ценам", - заявил член правления Lidl Latvija Арунас Дзикас.

В процессе строительства Lidl за свой счет реконструировал и расширил пересечение улиц Маскавас и Вишкю, создав новые полосы выезда. Кроме того созданы современные переходы для пешеходов и велосипедистов.

Площадь здания магазина составляет свыше 2370 кв.м., из которых свыше 1430 кв.м. займет торговый зал. Для удобства покупателей оборудована парковка на 155 автомобилей, а также установлены 20 стоек из нержавеющей стали для велосипедов. Для озеленения территории магазина высажены почти 400 саженцев деревьев и декоративных кустарников.

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