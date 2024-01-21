Киев: Уход в оборону может привести к заморозке конфликта

Вести оборонительную войну невозможно, а переход к подобной тактике зачастую приводит к заморозке конфликта, чего Киев не может допустить, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Le Figaro, опубликованному в субботу, 20 января.

"Мы переживаем это с 2014 года. Мы никогда не примем замороженный конфликт с Владимиром Путиным. Решение заключается не в том, чтобы остановиться, а в том, чтобы быть реалистами, быть сильными, быть вместе с нашими партнерами и не останавливаться", - ответил Ермак на вопрос издания, считает ли Киев оборонительную войну вариантом на 2024 год.