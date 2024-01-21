В прошлом году импорт нефтяного газа из России резко увеличился

"Первым шагом было бы, чтобы государство и местные органы власти подали хороший пример и, конечно же, не пользовались поставками или услугами компаний, которые сотрудничают с Россией, импортируют или экспортируют в Россию или Беларусь. Это также было бы хорошей основой для начала дискуссии в частном секторе", - сказала Илзе Индриксоне, одна из авторов поправок и бывший министр экономики. Она призналась, что, когда она была министром экономики в 2022 году, импорт российского нефтяного газа не был в центре внимания. В то время важнее было ограничить природный газ.

Обещают снова опубликовать список бизнесменов, торгующих с Россией

Виктор Валайнис, нынешний министр экономики, не высказал четкой позиции по поводу ограничений для предприятий, которые продолжают сотрудничество с Россией или Беларусью, заявив, что это обсудит Сейм. В то же время он указал, что министерство все подготовило к тому, чтобы вновь опубликовать список латвийских компаний, торгующих с Россией. В прошлом году ЦСУ ненадолго опубликовало список, но начало сомневаться, не были ли таким образом нарушены правила. Виктор Валайнис заявил, что вопрос уже рассмотрен и список скоро снова будет доступен.

Помимо ограничений для предприятий, которые продолжают сотрудничество с Россией или Беларусью, Сейм на этой неделе начал рассматривать и запрет на ввоз российской сельхозпродукции в Латвию.

Позиция правительства по этому поводу по-прежнему скептическая. Министр экономики отметил, что запрещать что-то только на уровне Латвии бесполезно.

"К сожалению, предлагаемые сейчас решения не достигнут тех целей, которых мы действительно хотим. И эти товары - если мы скажем, что больше не импортируем их из России, - они на следующий день могут попасть на единый европейский рынок через Литву. Поэтому нам нужно иметь эффективное решение, чтобы регулировать это", - сказал министр.

Решение о том, стоит ли ограничивать торговлю с Россией только для Латвии, будет задачей уже не правительства, а депутатов Сейма.

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