В прошлом году импорт нефтяного газа из России резко увеличился

Хотя статистики за декабрь еще нет, уже сейчас ясно, что импорт из России в Латвии в прошлом году превысил полмиллиарда евро. Наибольший объем приходится не на широко обсуждаемое зерно, которое в большинстве случаев не остается в Латвии, а на минеральные продукты, особенно сжиженный нефтяной газ. По данным программы De Facto, в прошлом году нефтяного газа было импортировано на сумму более 120 миллионов евро. Кроме того, объем импортируемой нефти и газа увеличился более чем на 65% по сравнению с первым годом российского вторжения в Украину.
Ситуация изменится в конце этого года, когда будут введены нефтегазовые санкции, но до их введения российский нефтяной газ, скорее всего, продолжат использовать даже госкомпании.
Миллионы евро продолжают поступать в Россию из Латвии
Главным источником финансирования войны для России являются ее минеральные ресурсы, особенно энергоносители. Это по-прежнему самый большой раздел латвийского импорта из России, хотя запрет на импорт природного газа привел к его значительному сокращению. В первый год войны Латвия закупила у России ископаемых ресурсов на сумму более 800 млн евро, а за 11 месяцев 2023 года - на 176 млн евро. Наибольший объем приходится на сжиженный нефтяной газ - 122 млн евро.
Его используют для автогаза, приготовления пищи и отопления. Гунар Валдманис, директор департамента энергетического рынка Министерства климата и энергетики, говорит, что если для печки используется баллонный газ или автомобиль работает на газе, то весьма вероятно, что газ поступает из России, так как объем импортируемого газа из других стран относительно невелик.
"Я должен сказать, что производители специально не подчеркивают происхождение. Теоретически источником может быть Литва, Польша, но велика вероятность, что это российский нефтяной газ", - сказал Валдманис.
Данные Центрального статистического управления (ЦСУ) показывают, что без учета декабря из России в прошлом году было импортировано 318 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа, что на 65% больше, чем в 2022 году. При этом экспорт тоже вырос - например, около десятой части от общего объема было вывезено в Украину.
С другой стороны, из Литвы в Латвию было импортировано чуть более 20 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа.
Крупнейшими розничными торговцами топливом, которые также предлагают автогаз, являются Circle K, Virši и Viada. Телекомпания LTV поинтересовалась у каждого из них, является ли страной происхождения продаваемого автогаза Россия.
"Circle K не предлагает в своей сети дизельное топливо и бензин российского производства, и соответствующее положение включено в договоры поставки. Что касается автомобильного газа, то в 2022 году уже заключен контракт на поставку продукта, страна происхождения которого входит в Европейский союз", - ответил Гатис Титовс, руководитель категории топлива Circle K Latvia.
В компании Virši также опровергли, что торгуют автогазом российского происхождения: "Мы можем подтвердить, что сеть Virši не реализует продукцию со страной происхождения Россией, что соответствует условиям заключенных между нами и поставщиками договоров, которые определяют ограничения и контроль за такими поставками".
Менеджер по маркетингу Viada Baltija Каспар Тупиньш не дал конкретного ответа о стране происхождения продаваемого автогаза, заявив лишь, что "Viada Baltija закупает сжиженный газ для реализации на заправочных станциях у компаний, зарегистрированных в Европейском союзе".
Торговцы связаны с российскими олигархами
Крупнейшими торговцами Латвии, специализирующимися непосредственно на нефтяном газе, являются компании Latvijas Propāna gāze и Intergaz. Обе компании имели связи с российскими миллиардерами, по крайней мере в начале войны.
До середины 2022 года 90% акций компании Latvijas Propāna gāze принадлежали компании ARETI International Group, зарегистрированной на Кипре. Ее создал российский миллиардер Игорь Макаров, который был председателем правления компании Itera Latvija. Из-за вторжения России в Украину Макаров подвергся санкциям со стороны Великобритании и Украины, но не со стороны Европейского союза или США.
После ухода ARETI International Group из компании истинными бенефициарами Latvijas Propāna gāze стали граждане Латвии Александр Синегубов и Анатолий Черных.
Зарегистрированное в Даугавпилсе предприятие Intergaz все еще имеет связь с другим российским миллиардером - настоящим бенефициаром является бизнесмен Рашид Сардаров. Через несколько месяцев после начала войны его гражданство в Регистре предприятий было изменено с российского на гражданство Боснии и Герцеговины. По данным боснийской прессы, Сардаров получил гражданство более 10 лет назад в обмен на инвестиции. Однако обещанную гидроэлектростанцию он так и не построил. Сардаров также попал в заголовки газет, потому что потратил большие суммы денег на то, чтобы Элтон Джон выступил на дне рождения его жены, а Робби Уильямс - на свадьбе дочери. Сардаров не находится в санкционных списках.
Ни Intergaz, ни Latvijas Propāna gāze не ответили на просьбу дать интервью, чтобы объяснить происхождение нефтяного газа, которым они торгуют, свое отношение к торговле с Россией и перепродается ли импортированный ими нефтяной газ в Украину.
Санкции на нефть и газ через три года после российского вторжения
Однако вскоре импортировать российский нефтяной газ станет невозможно, поскольку в Евросоюзе достигнута договоренность о включении его в санкционный список.
Запрет вступит в силу в конце этого года, почти через три года после вторжения России в Украину. На вопрос, почему это заняло так много времени, представитель Министерства климата и энергетики Валдманис ответил, что в других странах нефть и газ не являются такими важными ресурсами, поэтому им не уделяется внимание. Также потребовалось время, чтобы договориться, какие именно товарные коды следует запретить, чтобы исключить возможность сокрытия торговцами нефтяного газа под разными названиями.
"Консультации начались еще весной, когда среди стран Балтии существовало достаточно единое мнение, но была определена позиция, что мы хотели бы заручиться поддержкой и других стран ЕС, и можно сказать, что это удалось. [...] Конечно, это значительно позже, чем если говорить о других энергоресурсах, импортируемых из России, но, учитывая, что это носит постоянный характер, думаю, не стоит волноваться, что это существенно запоздало", - сказал представитель Министерства климата и энергетики.
Он также отметил, что переходный период позволит торговцам найти новые источники сжиженного нефтяного газа. Таким образом, прекращение импорта нефти и газа не окажет влияния ни на цену, ни на их наличие.
Импортеры нефти и газа выиграли госзакупки
Пока не будут введены санкции, российский сжиженный нефтяной газ могут закупать государственные компании и учреждения. Его приобрели несколько самоуправлений, а также государственные предприятия Latvijas dzelzceļš и Latvijas valsts meži. В прошлом году принадлежащая Рашиду Сардарову посредническая компания Intergaz выиграла тендер у обеих компаний на общую сумму около полумиллиона евро. Компании заявляют, что правовых оснований для исключения нефти и газа российского происхождения из закупок нет.
В письменном ответе Latvijas dzelzceļš сказано: "В государственных закупках мы строго соблюдаем принцип конкурентной нейтральности, не допуская преднамеренного сокращения круга претендентов. Учитывая действующее международное и национальное законодательство, у Latvijas dzelzceļš не было правовых оснований ограничивать круг стран происхождения товаров. Относительно происхождения сжиженного газа следует отметить, что запрета на импорт газа из РФ в Евросоюзе нет".
Представитель Latvijas valsts mežu Марис Друваскалнс пояснил, что для отопления теплиц предприятие использует сжиженный нефтяной газ. Он сообщил, что официально компания вообще не знает, действительно ли поставляемый Intergaz нефтяной газ импортируется из России: "Мы подозреваем, но прямого ответа у нас нет. До сих пор мы не имели права запрашивать информацию о стране происхождения, исходя из нормативных актов, поэтому не задавали столь прямой вопрос".
Тем временем Сейм передал на рассмотрение комиссий подготовленные Национальным объединением поправки к закону о публичных закупках, предусматривающие запретить предприятиям, продолжающим сотрудничество с Россией или Беларусью, участвовать в государственных и муниципальных закупках.
"Первым шагом было бы, чтобы государство и местные органы власти подали хороший пример и, конечно же, не пользовались поставками или услугами компаний, которые сотрудничают с Россией, импортируют или экспортируют в Россию или Беларусь. Это также было бы хорошей основой для начала дискуссии в частном секторе", - сказала Илзе Индриксоне, одна из авторов поправок и бывший министр экономики. Она призналась, что, когда она была министром экономики в 2022 году, импорт российского нефтяного газа не был в центре внимания. В то время важнее было ограничить природный газ.
Обещают снова опубликовать список бизнесменов, торгующих с Россией
Виктор Валайнис, нынешний министр экономики, не высказал четкой позиции по поводу ограничений для предприятий, которые продолжают сотрудничество с Россией или Беларусью, заявив, что это обсудит Сейм. В то же время он указал, что министерство все подготовило к тому, чтобы вновь опубликовать список латвийских компаний, торгующих с Россией. В прошлом году ЦСУ ненадолго опубликовало список, но начало сомневаться, не были ли таким образом нарушены правила. Виктор Валайнис заявил, что вопрос уже рассмотрен и список скоро снова будет доступен.
Помимо ограничений для предприятий, которые продолжают сотрудничество с Россией или Беларусью, Сейм на этой неделе начал рассматривать и запрет на ввоз российской сельхозпродукции в Латвию.
Позиция правительства по этому поводу по-прежнему скептическая. Министр экономики отметил, что запрещать что-то только на уровне Латвии бесполезно.
"К сожалению, предлагаемые сейчас решения не достигнут тех целей, которых мы действительно хотим. И эти товары - если мы скажем, что больше не импортируем их из России, - они на следующий день могут попасть на единый европейский рынок через Литву. Поэтому нам нужно иметь эффективное решение, чтобы регулировать это", - сказал министр.
Решение о том, стоит ли ограничивать торговлю с Россией только для Латвии, будет задачей уже не правительства, а депутатов Сейма.
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