Гастарбайтеры и пенсионеры? Где Латвия будет искать работников

В Латвии будет расти нехватка высококвалифицированных специалистов в области естественных наук, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и инженерии. Также будет ощущаться нехватка сотрудников со средним профессиональным образованием, но будет слишком много тех, кто изучал социальные, коммерческие или гуманитарные науки. Об этом свидетельствуют прогнозы рынка труда Министерства экономики, сообщает программа Латвийского телевидения De Facto.
Как на самом деле выглядит латвийский рынок труда и что делает правительство?
Правительство во главе с Эвикой Силиней на этой неделе наконец утвердило план действий. И в нем несколько пунктов посвящены вопросам, связанным со все более заметной нехваткой рабочих рук. Министры обещают, что на этот раз попытки предоставить рабочую силу латвийским предприятиям будут гораздо более успешными, чем раньше.
Список вакансий группы компаний Baltic Restaurant стремится растянуться на десятки, но найти сотрудников становится все сложнее, особенно в Риге. Предприятие, работающее в сфере общественного питания, также обслуживает школы и различные учреждения по всей Латвии, обеспечивая работой около тысячи человек здесь, а также около семисот - в Эстонии.
Вакансии обычно составляют около четырех процентов рабочих мест. Кристине Риемере, член правления предприятия, признает, что с каждым годом найти сотрудников становится все сложнее.
Чаще всего они находят работников, привлекая их из других отраслей и помогая в переобучении, если это необходимо. Пытаться найти работников среди тех, кто в настоящее время вообще не представлен на рынке труда - все равно что ловить жемчуг. Вам может повезти, но вы можете и потерпеть неудачу.
"Это не невозможно, но эти люди часто, как я уже сказала, надолго выпадают из рынка труда. А если придут пять человек, то двоих мы надеемся, что сможем их адаптировать и квалифицировать под нужды нашей компании. Однако мы не теряем надежды, потому что вариантов нет", - сказала Риемере.
Более активное вовлечение ныне безработных в рынок труда является одним из способов, с помощью которых планируется улучшить доступность рабочей силы в краткосрочной перспективе. Это может привлечь на рынок труда около 70 тысяч человек.
В настоящее время на 880 000 человек, имеющих работу, приходится 60 000 зарегистрированных безработных и еще 442 000 экономически неактивных людей, включая около 15 000 человек старше 15 лет, не имеющих работы или образования, а также студентов, пенсионеров и представителей других групп.
Однако наряду с этим упоминаются и проблемы, связанные с тем, что у многих работников прогнозируются недостаточные трудовые навыки в будущем.
"Согласно прогнозам, к 2030 году у нас будет 300 000 человек с недостаточными навыками, чтобы конкурировать на современном рынке труда. И с этим нужно бороться, а учитывая развитие технологий в целом, темпы и скорость развития рабочей среды, мы должны понимать, что нам придется учиться всю жизнь", - сказал Каспар Горкшс, глава Латвийской конфедерации работодателей (LDDK).
Вовлечение людей предпенсионного и пенсионного возраста в рынок труда в плане действий правительства названо "серебряной экономикой", для этого также будут предусмотрены программы поддержки. Политики обещают гораздо четче, чем раньше, обеспечить образование для взрослых.
Министр благосостояния Улдис Аугулис:
"Необходимо обучение - как для тех, кто имеет низкую квалификацию и нуждается в ее повышении, так и для того, чтобы попытаться привлечь большее количество долгосрочных безработных, людей с ограниченными возможностями, потому что в первую очередь нам нужно взять ту рабочую силу, которую мы имеем на данный момент. Но есть не только прогнозирование рынка труда, но и, конечно, необходимость изменений в налоговой системе с точки зрения уплаты подоходного налога. Потому что, например, люди с ограниченными возможностями, они не могут работать целый день, у них неполный рабочий день, но они должны платить налог со всего минимума".
Одной из первых задач станет объединение всех прогнозов для рынка труда в одном месте - в Министерстве экономики. Как краткосрочное, то есть как найти работников сейчас (в настоящее время этим занимается Государственное агентство занятости, подчиняющееся Министерству благосостояния), так и долгосрочное. Сюда также входят прогнозы о том, кто будет работать через двадцать лет, и соответствующая образовательная программа. За всем этим будет следить Совет по развитию человеческого капитала, возглавляемый министрами экономики, благосостояния и образования.
Заместитель государственного секретаря Министерства экономики по управлению человеческим капиталом Янис Салминьш:
"Это наша амбиция, мы создаем государственный заказ, основываясь как на анализе, так и на средне- и долгосрочных потребностях развития Латвии и, конечно же, прислушиваясь к предпринимателям, бизнес-организациям и их потребностям. Так что в первую очередь развитие страны, более высокие доходы, лучшие рабочие места для жителей Латвии, и, конечно, при реструктуризации рынка труда мы должны учитывать, что будет дефицит, и мы должны говорить о вопросах миграции".
Сейчас работодатели имеют больше возможностей для импорта рабочей силы из третьих стран, при этом больший акцент делается на ответственности самих работодателей. Теперь к этому добавятся санкции против предпринимателей, уличенных в нарушениях при приглашении рабочих-мигрантов. В настоящее время 80 компаний находятся в условном черном списке.
"На самом деле мы даем больше отказов тем, кто пригласил работника, и тот остается здесь, но ему не платят зарплату, которую должны были бы платить. На них мы ориентируемся больше всего. (...) Работодатель обязан сообщить, как так случилось, что работник исчез. Это не исключено, но это не значит, что мы сразу же внесем работодателя в список тех, кто не может приглашать, нет, определенно нет", - объясняет глава Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Майра Розе.
Чаще всего нарушения были выявлены в компаниях, работающих в сфере строительства и грузовых перевозок. Эти отрасли наиболее активно используют рабочих-мигрантов.
Ежегодно в Латвию приглашают около двадцати тысяч гастарбайтеров, чаще всего разрешения на работу выдают жителям Узбекистана, Беларуси, Украины, России и Индии. Те, кого формально ввезли в другую страну и отправили на работу в Латвию, в этой статистике не фигурируют. Зачастую это делается для того, чтобы обойти требование Латвии выплачивать трудовому мигранту среднюю зарплату в стране, которая составляет 1373 евро независимо от сферы, в которой человек работает.
Отныне ожидается, что трудовому мигранту придется платить среднюю заработную плату в отрасли.
По мнению министра экономики, даже после изменения требований и сокращения бюрократии количество гастарбайтеров не должно существенно измениться.
"Но это станет гораздо более приемлемым для предпринимателей, и особенно для тех компаний, для которых это очень важно, и это не секрет - у нас есть компании-экспортеры, которые не могут запускать одну производственную линию за другой, потому что у них просто нет местной рабочей силы, и тогда им нужна помощь. Должно быть решение этой проблемы", - сказал министр экономики Виктор Валайнис.
Безработица в Латвии сейчас составляет около шести процентов, что указывает на напряженный рынок труда, но на нем могут скрываться и другие резервы, поскольку безработица в других европейских странах составляет всего несколько процентов.
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