Гастарбайтеры и пенсионеры? Где Латвия будет искать работников

"Необходимо обучение - как для тех, кто имеет низкую квалификацию и нуждается в ее повышении, так и для того, чтобы попытаться привлечь большее количество долгосрочных безработных, людей с ограниченными возможностями, потому что в первую очередь нам нужно взять ту рабочую силу, которую мы имеем на данный момент. Но есть не только прогнозирование рынка труда, но и, конечно, необходимость изменений в налоговой системе с точки зрения уплаты подоходного налога. Потому что, например, люди с ограниченными возможностями, они не могут работать целый день, у них неполный рабочий день, но они должны платить налог со всего минимума".