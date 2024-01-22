Фото ⟩ Новый дизайн и город вокруг аэродрома: Рижский аэропорт ждут большие перемены

В этом году аэропорт "Рига" приступит к реализации амбициозных планов развития - начнется строительство нового пассажирского терминала и работы по созданию города RIX Airport City. Видение компании - стать будущим туристическим центром Северной Европы, что будет способствовать конкурентоспособности Латвии в регионе и развитию национальной экономики.
Галерея: Аэропорт "Рига" меняет визуальную идентичность и реализует амбициозные проекты развития
Для реализации стратегических планов были созданы конкурентоспособный и современный бренд и визуальная идентичность Рижского аэропорта RIX.
Амбициозные планы развития - новый терминал и аэропорт-город
Двумя основными элементами, которые будут формировать среду нового аэропорта, являются новый пассажирский терминал и RIX Airport City.
Новое здание терминала аэропорта будет экологичным, современным и эргономичным, чтобы улучшить впечатления пассажиров от путешествий. На месте нынешней парковки и подъездной рампы разместятся соответствующие будущим требованиям зал регистрации пассажиров, зона охраны и пограничного контроля, магазины и кафе, комплекс обработки багажа, новые подъездные пути, многоэтажная автостоянка и соединение со станцией Rail Baltica. Строительство терминала должно начаться во второй половине этого года и завершиться к концу 2028 года. Общая площадь строительства составит более 45 000 м², а инвестиции оцениваются в 167 млн евро.
RIX Airport City, с другой стороны, станет новым многофункциональным городом рядом с аэропортом. В нем запланированы гостиницы, офисы и торговые помещения, а также различные услуги для пассажиров, грузчиков и местных жителей на территории в 24 гектара. Это будет город нового типа и самодостаточное место назначения, из которого можно будет легко и быстро добраться до центра Риги, а также на автомобиле, поезде или самолете - до других городов Латвии, столиц других стран Балтии и всего мира.
Новый бренд - визитная карточка Латвии
Аэропорт является визитной карточкой Латвии и создателем имиджа страны, поэтому дизайн нового бренда был создан с учетом природы и культуры Латвии: зеленый, синий и бежевый цвета бренда символизируют природу, а графические элементы вдохновлены латышскими этнографическими знаками и архитектурой.
Новую стратегию бренда и визуальную идентичность аэропорта разработала выбранная в ходе открытого конкурса дизайн-студия Asketic в сотрудничестве с рекламным агентством WKND. К процессу были привлечены сотрудники аэропорта и партнеры по сотрудничеству.
Разработка стратегии бренда обошлась в 27 200 евро, разработка основных элементов визуальной идентичности - в 25 650 евро. Сумма затрат на разработку визуальной идентичности бренда составила 39 757 евро и включала в себя разработку графических стандартов, визуальных концепций одежды и транспорта, дизайн веб-сайтов, информационных вывесок, видеороликов, цифровых рекламных баннеров и пр. Общая сумма контракта на развитие бренда - 92 607 евро (без НДС).
Внедрение бренда начинается сейчас и будет происходить постепенно до 2028 года, чтобы рационально и экономно использовать предназначенные для этого средства. В этом году новую визуальную идентичность планируется внедрить более чем в половине материалов - в цифровой среде, сувенирах, вывесках, одежде, транспорте и пр.
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