Фото ⟩ Новый дизайн и город вокруг аэродрома: Рижский аэропорт ждут большие перемены

​Новое здание терминала аэропорта будет экологичным, современным и эргономичным, чтобы улучшить впечатления пассажиров от путешествий. На месте нынешней парковки и подъездной рампы разместятся соответствующие будущим требованиям зал регистрации пассажиров, зона охраны и пограничного контроля, магазины и кафе, комплекс обработки багажа, новые подъездные пути, многоэтажная автостоянка и соединение со станцией Rail Baltica . Строительство терминала должно начаться во второй половине этого года и завершиться к концу 2028 года. Общая площадь строительства составит более 45 000 м², а инвестиции оцениваются в 167 млн евро.

RIX Airport City, с другой стороны, станет новым многофункциональным городом рядом с аэропортом. В нем запланированы гостиницы, офисы и торговые помещения, а также различные услуги для пассажиров, грузчиков и местных жителей на территории в 24 гектара. Это будет город нового типа и самодостаточное место назначения, из которого можно будет легко и быстро добраться до центра Риги, а также на автомобиле, поезде или самолете - до других городов Латвии, столиц других стран Балтии и всего мира.