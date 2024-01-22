В 2023 году в латвийских портах перевалено почти на 20% меньше грузов

Наливных грузов в латвийских портах в 2023 году было перевалено 4,532 млн тонн, что на 47,2% меньше, чем в 2022 году. Большую часть переваленных наливных грузов составили нефтепродукты - 4,078 млн тонн, что на 48,4% меньше по сравнению с 2022 годом.

Лидером по объему переваленных грузов в прошлом году оставался Рижский порт, в котором было перевалено 18,794 млн тонн, что на 20,1% меньше, чем в 2022 году.

Далее следует Вентспилсский порт, в котором грузооборот в прошлом году составил 10,418 млн тонн, что на 29,3% меньше, а на третьем месте оказался Лиепайский порт с 7,232 млн тонн, что на 4,9% меньше, чем в 2022 году.

Из малых портов Латвии наибольший грузооборот в 2023 году был в порту Скулте - 1,119 млн тонн, что на 7,1% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, далее следуют Мерсрагский порт с 556 100 тоннами, что на 0,8% больше, и Салацгривский порт с 456 600 тоннами, что на 23,7% больше.

Всего в малых портах Латвии в прошлом году было перевалено 2,21 млн тонн грузов, что на 0,3% больше, чем в 2022 году.

"Текущая ситуация в портах должна быть принята отраслью как платформа для роста. Она должна рассматриваться как возможность стратегического развития путем привлечения новых рынков, а также обеспечения клиентам новых логистических услуг. Например, четко видны возможности конкуренции за грузопоток из США и Дальнего Востока в Центральную и Восточную Европу", - говорит министр сообщения Каспар Бришкенс.