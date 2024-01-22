В 2023 году в латвийских портах перевалено почти на 20% меньше грузов

- Перевозки по железной дороге уменьшились в прошлом году на 27,6%
В латвийских портах в прошлом году перевалено 38,655 млн тонн грузов, что на 19,6% меньше, чем в 2022 году, свидетельствует опубликованная Министерством сообщения информация.
В латвийских портах в прошлом году перевалено 38,655 млн тонн грузов, что на 19,6% меньше, чем в 2022 году, свидетельствует опубликованная Министерством сообщения информация.
В министерстве пояснили, что сокращение оборота связано с изменениями геополитической ситуации, прежде всего - с санкциями, направленными против России. В то же время в ряде грузовых сегментов наблюдается рост объемов, кроме того, порты продолжают искать и находить новые решения для развития бизнеса.
Больше всего в латвийских портах в 2023 году перевалено насыпных грузов - 21,062 млн тонн, что на 17,7% меньше, чем в 2022 году.
В том числе зерно и зерновые продукты перевалены в объеме 7,125 млн тонн, что на 14% больше, чем в 2022 году, угля перевалено 3,706 млн тонн, что меньше на 56%, древесной щепы - 1,932 млн тонн, что на 0,7% больше, а объем перевалки химических насыпных грузов составил 623 700 тонн, что на 20% меньше по сравнению с 2022 годом.
Генеральных грузов в латвийских портах в прошлом году перевалено 13,06 млн тонн, что на 6% меньше, чем в 2022 году.
В том числе объем грузов, перевезенных в грузовых контейнерах, составил 5,123 млн тонн, что на 7,4% больше, лесоматериалов - 4,003 млн тонн, что на 15,6% меньше, чем годом ранее, а объем грузов "roll on/roll off", или "ro-ro", составил 3,402 млн тонн, что на 12,4% меньше.
Наливных грузов в латвийских портах в 2023 году было перевалено 4,532 млн тонн, что на 47,2% меньше, чем в 2022 году. Большую часть переваленных наливных грузов составили нефтепродукты - 4,078 млн тонн, что на 48,4% меньше по сравнению с 2022 годом.
Лидером по объему переваленных грузов в прошлом году оставался Рижский порт, в котором было перевалено 18,794 млн тонн, что на 20,1% меньше, чем в 2022 году.
Далее следует Вентспилсский порт, в котором грузооборот в прошлом году составил 10,418 млн тонн, что на 29,3% меньше, а на третьем месте оказался Лиепайский порт с 7,232 млн тонн, что на 4,9% меньше, чем в 2022 году.
Из малых портов Латвии наибольший грузооборот в 2023 году был в порту Скулте - 1,119 млн тонн, что на 7,1% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, далее следуют Мерсрагский порт с 556 100 тоннами, что на 0,8% больше, и Салацгривский порт с 456 600 тоннами, что на 23,7% больше.
Всего в малых портах Латвии в прошлом году было перевалено 2,21 млн тонн грузов, что на 0,3% больше, чем в 2022 году.
"Текущая ситуация в портах должна быть принята отраслью как платформа для роста. Она должна рассматриваться как возможность стратегического развития путем привлечения новых рынков, а также обеспечения клиентам новых логистических услуг. Например, четко видны возможности конкуренции за грузопоток из США и Дальнего Востока в Центральную и Восточную Европу", - говорит министр сообщения Каспар Бришкенс.
Он также отметил, что если сравнивать стоимость перевозок грузов с Ближнего Востока по маршрутам Гамбург-Прага и Рига-Прага, то Латвия имеет преимущество в 300-400 евро на каждый контейнер. "Это очень важное преимущество, которое надо использовать. Следует выделить и обеспеченную путем успешного сотрудничества с Рижским портом доставку грузов украинского зерна по железной дороге и перевалку в порту", - привел пример Бришкенс.
Ранее сообщалось, что в 2022 году в латвийских портах было перевалено в общей сложности 48,078 млн тонн грузов, что на 15,2% больше, чем в 2021 году.
Перевозки по железной дороге уменьшились в прошлом году на 27,6%
Объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии в прошлом году сократился на 27,6% по сравнению с 2022 годом и составил 15,636 млн тонн, свидетельствуют данные Министерства сообщения.
Международные перевозки составили 14,006 млн тонн, что на 29,6% меньше, чем в 2022 году, а внутренние перевозки снизились на 4% до 1,63 млн тонн.
Транзитные перевозки в 2023 году составила 12,187 млн тонн, что на 30,8% меньше, чем в 2022 году.
Объем железнодорожных транзитных грузов через порты в прошлом году составил 11,313 млн тонн, что на 27% меньше, чем годом ранее, а наземного транзита через территорию Латвии - 874 000 тонн, что на 58,3% меньше.
Уже сообщалось, что в 2022 году объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии снизился на 1,7% по сравнению с 2021 годом и составил 21,588 млн тонн.
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