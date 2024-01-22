Резекненское самоуправление подало в Минфин проект бюджета

Минфин оценивает полученные документы, которые планируется рассмотреть на заседании комиссии в среду, 24 января. На заседание приглашены министр финансов Арвил Ашераденс и представители самоуправления.

Резекненской думе было поручено представить комиссии сбалансированный проект бюджета на 2024 год, в котором расходы текущего года покрываются за счет доходов текущего года. При необходимости самоуправление должно оптимизировать бюджетные расходы и пересмотреть свои добровольные функции.

Согласно законодательству, годовой бюджет самоуправлений должен быть утвержден не позднее чем через два месяца после провозглашения закона о государственном бюджете. В 2024 году самоуправления должны принять свои бюджеты на текущий год до 21 февраля.

Минфин готовит к подаче в правительство информационный отчет о мерах поддержки для восстановления долгосрочной финансовой стабильности в самоуправлении Резекне.

Как сообщалось, согласно заключению Государственного контроля, в разработке бюджета Резекне на 2023 год были допущены многочисленные нарушения. В ходе ревизии Госконтроль дал отрицательное заключение, указав в качестве основных причин сложной финансовой ситуации недостаточную ее оценку, необоснованные надежды на доступность финансирования и раздробленность процесса управления бюджетом и бухгалтерского учета.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!