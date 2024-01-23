Bloomberg: Blackstone планирует продать Luminor Bank

Ссылаясь на информированные источники, Bloomberg сообщает, что Blackstone обсуждает продажу банка с консультантами и сделка может состояться уже в этом году.

По данным Bloomberg, Blackstone хочет продать банк по цене в 1,2 раза выше его балансовой стоимости, которая в конце 2022 года составляла 1,6 млрд евро.

Латвийский филиал Luminor Bank в настоящее время является четвертым по величине активов банком в Латвии.

Luminor Bank был создан путем объединения Nordea Bank и DNB и начал деятельность в странах Балтии в 2017 году. Blackstone стала стратегическим инвестором Luminor Bank в сентябре 2018 года, приобретя контрольный пакет акций.

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