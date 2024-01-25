Рестораны закрываются или сокращают время работы. В чем причина?

В среду, 24 января, стало известно, что в Риге закроется очередной известный ресторан, а в регионах некоторые заведения общепита начинают работать короткую неделю. Об этом сообщает программа "Сегодня вечером" на портале Rus.LSM.
Портал пишет, что одно из самых популярных заведений общепита в Лиепае теперь будет работать только четыре дня в неделю - с четверга по воскресенье.
Владелец заведения Луи Фонтейн рассказал, что клуб до сих пор расплачивается по долгам, которые образовались во время эпидемии Covid-19.
"После Covid-19 осталось много долгов. Я платил по девять тысяч евро в месяц с апреля два года назад. Это огромные деньги. К счастью, я почти рассчитался - в марте я закончу платить. У меня ушло почти два года, чтобы расплатиться за долги из-за Covid-19", - признал Луи Фонтейн.
Вторая причина, по которой владелец переходит на сокращенный график работы ресторана - это налог на добавленную стоимость (PVN).
"Десять тысяч евро за один ресторан! И одна четвертая часть PVN. Как цифра становится такой большой? Мы понятия не имеем! Но это та цифра, которую нужно заплатить. А если вы не платите, они снимают деньги с вашего счета. И политикам очень трудно понять, что не прислушиваться к ресторанным организациям - это на самом деле обходится им гораздо дороже, чем снижение PVN", - заявил Луи Фонтейн программе "Сегодня вечером".
Ранее RUS TVNET сообщал, что летом 2023 года в Риге закрылись знаменитые рестораны Vincents и Čarlstons.
25 января 2024 года стало известно о том, что в скором времени закроется еще один знаковый ресторан города - Nomad. Последним рабочим днем ресторана станет 31 января.
"Мы предупреждали об этом. Мы ходили к политикам, которые нас слушали, но, кажется, не услышали.
У нас есть предложения, как ситуацию решать. Самое угнетающее - это налоговое бремя. У нас второй по величине PVN на услуги общепита.
90% жителей ЕС платят сниженные ставки, а мы платим по полной программе. И у нас самые большие налоги на рабочую силу в Балтии", - отметил президент Латвийского общества ресторанов Янис Ензис.
По словам Яниса Ензиса, ресторанная отрасль находится в кризисе уже 4 года.
В скором времени комиссия Сейма по народному хозяйству и комиссия по бюджету и финансам рассмотрят предложение рестораторов о том, чтобы снизить для заведений общепита PVN до 12%. Министерство финансов выступает против снижение ставки PVN.
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