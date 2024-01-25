Рестораны закрываются или сокращают время работы. В чем причина?

Портал пишет, что одно из самых популярных заведений общепита в Лиепае теперь будет работать только четыре дня в неделю - с четверга по воскресенье.

Владелец заведения Луи Фонтейн рассказал, что клуб до сих пор расплачивается по долгам, которые образовались во время эпидемии Covid-19.

"После Covid-19 осталось много долгов. Я платил по девять тысяч евро в месяц с апреля два года назад. Это огромные деньги. К счастью, я почти рассчитался - в марте я закончу платить. У меня ушло почти два года, чтобы расплатиться за долги из-за Covid-19", - признал Луи Фонтейн.

Вторая причина, по которой владелец переходит на сокращенный график работы ресторана - это налог на добавленную стоимость (PVN).