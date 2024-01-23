Торговые предприятия против местных фермеров

В этом очень заинтересованы фермеры, которым противостоят торговые предприятия и переработчики.

Размещение флажка страны происхождения позволит потребителям определить, какие продукты действительно имеют латвийское происхождение,

а также поможет решить актуальную в последнее время проблему, связанную с утверждениями о том, что произведенные в Латвии продукты имеют более высокую торговую наценку, чем импортные.

В поддержку фермеров начата кампания по сбору подписей, но пока ее нельзя назвать очень успешной - с 19 декабря прошлого года, когда инициатива была размещена на портале Manabalss, ее подписал 1451 человек.

С другой стороны - интересы торговых компаний, за спиной которых, похоже, стоят многие продовольственные предприятия.

Латвийская ассоциация торговцев продуктами питания считает, что предложение депутатов коалиции указывать флаги на продуктах питания в магазинах увеличит финансовую и административную нагрузку для торговцев, что в свою очередь приведет к росту цен.

Введение такого требования означает, что магазинам придется покупать оборудование для цветной печати и следить за тем, чтобы на каждом продукте был правильный флаг. Пока никто не называет точных цифр, как могут измениться цены на товары, однако самым сильным козырем торговцев является утверждение о том, что важнейшим критерием при выборе покупателями продуктов в латвийских магазинах по-прежнему остаются их цены.

У сторонников инициативы - свои аргументы. Если бы потребители не интересовались страной происхождения продуктов, не было бы такого количества случаев, когда продукты пытаются выдать за местные, хотя они таковыми не являются.

Можно найти десяток подобных примеров, зайдя в любой продуктовый магазин и посмотрев на таблички с ценами. К этому привела и запутанная политика государства, которая на протяжении многих лет позволяла скрывать страны происхождения товаров, печатая их мелким шрифтом, а также манипулировать весом, объемом или количеством единиц товара.

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