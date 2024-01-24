В случае принятия в Резекне бездефицитного бюджета Минфин допускает кредит в размере 5 млн евро

В соответствии с регулированием нормативных актов ежегодный бюджет самоуправления должен быть утвержден думой не позднее чем в двухмесячный срок после обнародования закона о государственном бюджете. В 2024 году муниципалитеты должны принять бюджеты на текущий год до 21 февраля.

Одновременно Минфин готовит для подачи в Кабинет министров доклад о мерах поддержки, которые обеспечат восстановление долгосрочной финансовой стабильности в Резекненском самоуправлении. В докладе предложено выделить самоуправлению заем в размере до 5 млн евро на выполнение взятых обязательств, если самоуправление утвердит сбалансированный бюджет в установленном законом порядке.

После заседания комиссии Ашераденс пояснил, что самоуправление уже проделало большую работу, сократив в проекте бюджета дефицит примерно с 20%, который был до Рождества, до неполных 5%. Еще предстоит найти решение, как сократить бюджетные расходы примерно на 2,27 млн евро.

Кроме того, Резекненскому самоуправлению необходимо перенести свои счета в Государственную казну, осуществить централизацию бухгалтерии, выполнить еще много других технических заданий.

Ашераденс подчеркнул, что самоуправление должно принять меры по оптимизации, сохранив установленные законом функции, при этом комиссия усматривает возможности сокращения расходов со стороны добровольных функций, и Резекненскому самоуправлению предстоит решить, где сокращать расходы. Кроме того, Ашераденс напомнил, что по закону самоуправление должно сформировать сбалансированный бездефицитный бюджет.