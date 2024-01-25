Гаусс: airBaltic в этом году превысит пассажиропоток 2019 года

Он отметил, что в прошлом году на регулярных рейсах авиакомпании было перевезено около 4,5 миллиона пассажиров, но airBaltic выполняла и чартерные рейсы, а также рейсы со своими самолетами и экипажами для других авиакомпаний, но эти пассажиры не учтены в отчетах авиакомпании.

"Если мы посмотрим на результаты деятельности airBaltic в 2023 году, то это был самый большой год в нашей истории, потому что мы выполняли много рейсов для других авиакомпаний.

Пассажиры этих рейсов не учитываются как перевезенные нами, но производительность компании, количество сотрудников, количество используемых самолетов были выше, и поэтому объемы нашей деятельности выше, чем в 2019 году", - сказал Гаусс.

Он также подчеркнул, что airBaltic - прибыльная компания, что очень важно, поскольку авиакомпания пережила не только пандемию, но и войну, а война оказывает большое влияние на авиакомпании, расположенные вблизи российской границы.

"Результаты 2023 года показывают, что мы можем компенсировать это. И пандемия, и война изменили нашу работу как компании. Поэтому было бы несправедливо говорить, что мы преодолели последствия войны, потому что, если вы посмотрите на стратегическое положение airBaltic как связующего звена между Западом и Востоком, то мы больше не обеспечиваем соединение с Россией, Беларусью или Украиной. Так что мы компенсировали последствия войны, но эти последствия все еще существуют и никуда не исчезли", - сказал Гаусс.

Он также отметил, что авиакомпания не может летать на Восток, что по-прежнему влияет на затраты и усложняет работу, поэтому airBaltic работает над тем, чтобы в будущем вернуться в Украину.

"Однако в финансовом плане, с точки зрения доходов, с точки зрения производительности, airBaltic уже в прошлом году превысила показатели 2019 года. В этом году мы вырастем еще больше", - сказал Гаусс.

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