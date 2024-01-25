Рижским рынкам нужны миллионы евро

В целом Центральному и Видземскому рынку необходимы многомиллионные инвестиции.

Тем временем в Риге и Рижском регионе зарождается новая рыночная культура. На вопрос о том, какие инвестиции нужны на приведение в порядок Видземского рынка, председатель правления Rīgas nami Байба Беатрисе Слеже ответила, что эта цифра зависит от того, какие функции рынок будет выполнять в будущем. Концепция развития Видземского рынка на ближайшие годы будет готова в этом году.

"Пока наша задача - максимально эффективно использовать пространство, которое имеется и может быть улучшено разумными средствами.

В нашей среднесрочной оперативной стратегии мы выделили на эти цели не менее шести миллионов евро, но эта цифра приблизительна и не включает 100% восстановление всей территории", - сказала Слеже.

Общий объем инвестиций будет варьироваться в зависимости от того, что понадобится для развития города и какие источники финансирования удастся привлечь.

Видземский рынок - не единственный объект беспокойства Rīgas nami. В ближайшие несколько лет самоуправлению придется выделить значительные средства на благоустройство Центрального рынка.

О более точной сумме можно будет говорить после разработки концепции пространственного развития. Слеже подчеркивает, что инвестирование не является самоцелью. Известны конкретные позиции, в которые можно инвестировать, поскольку техническое состояние зданий не позволяет откладывать это, но если рассматривать их в контексте развития, то рынок должен определить свои новые функции.

Как заявил руководитель отдела территориального планирования Рижского региона планирования Рудольф Цимдиньш, современная рыночная культура принесла в Ригу и Рижский регион новые тенденции.

Хорошим примером того, как может измениться концепция рынка, является Агенскалнский рынок, где привычная торговля продуктами дополнена культурной составляющей и мероприятиями.

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