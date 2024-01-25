Утвержден временный совет Pasažieru vilciens

В четверг на собрании акционеров Pasažieru vilciens (PV) утвержден временный совет компании, сообщили в Министерстве сообщения (Минсообщения).
Минсообщения сообщает, что председателем совета избран заместитель председателя совета АО Sakret Holdings Артис Гринбергс, а членами совета избраны директор департамента авиации Минсообщения Артур Кокарс и предприниматель Микус Озолс.
Совет будет исполнять свои полномочия до тех пор, пока на открытом конкурсе не будут отобраны новые члены совета компании. Конкурс на должности членов совета Pasažieru vilcienв ведомство планирует объявить в ближайшее время.
В ведомстве отметили, что Гринбергс занимает пост заместителя председателя совета Certus. До этого он работал советником министра здравоохранения по вопросам цифровой трансформации, советником министра экономики по экономическим вопросам, а также занимал другие должности.
У Гринбергса степень магистра управленческой науки, полученная на факультете управления бизнесом и экономики Латвийского университета (ЛУ), он также сейчас продолжает обучение в докторантуре по программе управления предпринимательской деятельностью в Банковской высшей школе.
Как отмечают в Минсообщения, Кокарс имеет многолетний опыт работы в авиационной сфере. В том числе был членом правления Латвийской авиационной ассоциации и советником председателя правления Рижского аэропорта. Он также был председателем правления Latvijas gaisa satiksme и Ventspils lidosta.
У Кокарса степень магистра социальных наук, полученная в Рижской юридической высшей школе, а также степень профессионального магистра по управлению предпринимательской деятельностью из Вентспилсской высшей школы.
В свою очередь Озолс до 2022 года был исполнительным директором и председателем правления Telia Latvija. Он работал в правлениях Латвийской ассоциации информации и коммуникаций, Латвийской ассоциации телекоммуникаций и Латвийской ассоциации интернета, сообщает Минсообщения.
У Озолса степень магистра по управлению предпринимательской деятельностью, полученная в SBS Swiss Business School, а также степень профессионального магистра по финансам, полученная в Высшей банковской школе, и степень магистра социальных наук по экономике, полученная в ЛУ.
Как сообщалось, из-за кризиса в пассажирских перевозках, вызванного новыми электропоездами Škoda Vagonka, решил уйти в отставку совет Pasažieru vilciens, который при этом указал на плохую инфраструктуру, находящуюся в ведении Latvijas dzelzceļš.
Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации и маркетинга PV Сигита Шведе со ссылкой на председателя совета PV Сандиса Штейнса.
По словам Штейнса, ответственность за кризис, вызванный новыми электропоездами, выходит за пределы полномочий совета PV. В заявлении об отставке совета Штейнс указывает на то, что на протяжении длительного времени без внимания оставалась железнодорожная инфраструктура - электросети, рельсовые пути и перроны, не приспособленные для использования новых электропоездов, а также отмечает недействующую систему оповещения пассажиров на станциях и перронах.
Только за первые три недели января у новых электропоездов выявлены 26 дефектов уровня А, из-за которых дальнейшая эксплуатация поездов недопустима, однако перед выпуском электропоездов на рынок их соответствие требованиям подтвердил сертифицирующий орган, подчеркивает Штейнс.
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