Утвержден временный совет Pasažieru vilciens

У Кокарса степень магистра социальных наук, полученная в Рижской юридической высшей школе, а также степень профессионального магистра по управлению предпринимательской деятельностью из Вентспилсской высшей школы.

В свою очередь Озолс до 2022 года был исполнительным директором и председателем правления Telia Latvija. Он работал в правлениях Латвийской ассоциации информации и коммуникаций, Латвийской ассоциации телекоммуникаций и Латвийской ассоциации интернета, сообщает Минсообщения.

У Озолса степень магистра по управлению предпринимательской деятельностью, полученная в SBS Swiss Business School, а также степень профессионального магистра по финансам, полученная в Высшей банковской школе, и степень магистра социальных наук по экономике, полученная в ЛУ.

Как сообщалось, из-за кризиса в пассажирских перевозках, вызванного новыми электропоездами Škoda Vagonka, решил уйти в отставку совет Pasažieru vilciens, который при этом указал на плохую инфраструктуру, находящуюся в ведении Latvijas dzelzceļš.

Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации и маркетинга PV Сигита Шведе со ссылкой на председателя совета PV Сандиса Штейнса.

По словам Штейнса, ответственность за кризис, вызванный новыми электропоездами, выходит за пределы полномочий совета PV. В заявлении об отставке совета Штейнс указывает на то, что на протяжении длительного времени без внимания оставалась железнодорожная инфраструктура - электросети, рельсовые пути и перроны, не приспособленные для использования новых электропоездов, а также отмечает недействующую систему оповещения пассажиров на станциях и перронах.

Только за первые три недели января у новых электропоездов выявлены 26 дефектов уровня А, из-за которых дальнейшая эксплуатация поездов недопустима, однако перед выпуском электропоездов на рынок их соответствие требованиям подтвердил сертифицирующий орган, подчеркивает Штейнс.

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