Ринкевич: вступление в еврозону было сложным и напряженным процессом

Президент напомнил, что 20 лет назад Латвия стала членом Европейского союза (ЕС) и НАТО, а десять лет назад ввела евро. Это были целенаправленные решения, которые сегодня способствуют безопасности государства, доверию партнеров и инвесторов.

"Вспоминая то время, могу сказать, что вступление в еврозону было сложным и напряженным процессом. Перед введением евро этот шаг поддерживало только около половины жителей Латвии, в самом начале пути - около 30%. Однако сейчас подавляющее большинство латвийского общества полностью поддерживает членство страны в еврозоне", - сказал президент.

Ринкевич подчеркнул, что в 2024 году евро является неотъемлемой частью латвийской экономики и повседневной жизни латвийцев. Введение евро повысило конкурентоспособность Латвии и способствовало мобильности граждан и предприятий в ЕС. По словам президента, это также значительно укрепило связи Латвии с Европой.

В своей речи президент поблагодарил всех, кто работал над тем, чтобы введение евро в Латвии прошло успешно, а также тех, кто сегодня делает все возможное для того, чтобы евро был сильной и надежной валютой. Президент высказал пожелание, чтобы евро и дальше служил на благо Латвии и Европы.

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