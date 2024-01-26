Кризис перевозок: инспекция отвергает обвинения в связи с выдачей разрешения на использование поездов

В то же время в инспекции указали, что ситуация с новыми электропоездами в Латвии не такая, как ожидали пассажиры и общественность - введение в эксплуатацию новых поездов связано с дополнительными рисками в обеспечении перевозок.

Галерея: Начали курсировать новые поезда

В инспекции также пояснили, что производство, вывод на рынок и ввод в эксплуатацию поездов - длительный и сложный процесс, добавив, что работа по адаптации не заканчивается с началом эксплуатации поездов, поскольку, как показывает опыт других стран, у любого нового оборудования есть так называемые "детские болезни", которые производитель, Škoda Vagonka, должен устранить в течение гарантийного срока. В то же время следует отметить, что в новых электропоездах также используются новые технологии, принципы работы и управления которых даже сильно отличаются от тех, что были у старшего поколения.

Комментируя ответственность каждого участника этого процесса, инспекция отметила, что необходимо проводить различие между требованиями соответствия техническим правилам и аспектами комфорта, допустимости и надежности.

Как уже сообщалось, новые поезда начали курсировать с середины декабря прошлого года, а до этого долго тестировались в латвийской железнодорожной инфраструктуре. Несмотря на это, у новых поездов регулярно возникают различные неполадки, что приводит к задержке и отмене рейсов.

В связи с многочисленными проблемами министр сообщения Каспар Бришкенс потребовал более жестких санкций в отношении чешской компании. Также министр распорядился провести полномасштабный внешний аудит процесса закупки новых электропоездов - подготовки технической спецификации, приемки поездов, их ввода в эксплуатацию и ответственности всех участников процесса.

Общая стоимость закупки поездов составляет почти 258 млн евро.

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