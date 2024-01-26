Государственная железнодорожная техническая инспекция отрицает, что она проявила халатность, безответственность или неправомерность при выдаче разрешения на выпуск на рынок новых электропоездов чешской компании Škoda Vagonka, сообщили LETA представители инспекции, комментируя ответственность ведомства в связи с кризисом в сфере пассажирских перевозок новыми электропоездами.
Кризис перевозок: инспекция отвергает обвинения в связи с выдачей разрешения на использование поездов
В инспекции подчеркнули, что разрешение, выданное на выпуск на рынок электропоездов, означает, что поезд в рабочем состоянии соответствует требованиям нормативных актов ЕС и Латвии и может использоваться на территории Латвии. Это разрешение не распространяется на проверку технического состояния поезда перед каждой поездкой.
В инспекции также заявили, что разрешение на выпуск на рынок поездов, которое было выдано электропоездам производства Škoda, представляет собой решение, принятое инспекцией на основе разумной уверенности в том, что вовлеченные органы, участвовавшие в разработке, производстве и оценке соответствия, выполнили соответствующие обязательства и обязанности для обеспечения соблюдения требований регламента.
Таким образом, разрешение позволяет выпускать транспортное средство на рынок и использовать его в соответствующем пространстве согласно условиям, изложенным в разрешении, пояснили в инспекции.
Представители инспекции также отметили, что в случае с электропоездами Škoda были получены все подтверждающие документальные доказательства того, что производитель и органы оценки соответствия выполнили все нормативные обязательства. Таким образом, в отношении электропоездов Škoda Vagonka инспекция выступала лишь в качестве органа, выдавшего разрешение на выпуск их на рынок.
В то же время в инспекции указали, что ситуация с новыми электропоездами в Латвии не такая, как ожидали пассажиры и общественность - введение в эксплуатацию новых поездов связано с дополнительными рисками в обеспечении перевозок.
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В инспекции также пояснили, что производство, вывод на рынок и ввод в эксплуатацию поездов - длительный и сложный процесс, добавив, что работа по адаптации не заканчивается с началом эксплуатации поездов, поскольку, как показывает опыт других стран, у любого нового оборудования есть так называемые "детские болезни", которые производитель, Škoda Vagonka, должен устранить в течение гарантийного срока. В то же время следует отметить, что в новых электропоездах также используются новые технологии, принципы работы и управления которых даже сильно отличаются от тех, что были у старшего поколения.
Комментируя ответственность каждого участника этого процесса, инспекция отметила, что необходимо проводить различие между требованиями соответствия техническим правилам и аспектами комфорта, допустимости и надежности.
Как уже сообщалось, новые поезда начали курсировать с середины декабря прошлого года, а до этого долго тестировались в латвийской железнодорожной инфраструктуре. Несмотря на это, у новых поездов регулярно возникают различные неполадки, что приводит к задержке и отмене рейсов.
В связи с многочисленными проблемами министр сообщения Каспар Бришкенс потребовал более жестких санкций в отношении чешской компании. Также министр распорядился провести полномасштабный внешний аудит процесса закупки новых электропоездов - подготовки технической спецификации, приемки поездов, их ввода в эксплуатацию и ответственности всех участников процесса.
Общая стоимость закупки поездов составляет почти 258 млн евро.
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