Газета: Назревает новое повышение цен на бензин и дизельное топливо

С 1 января этого года в бензин 95-й марки, поставляемый на автозаправочные станции с оптовых складов, должно подмешиваться 10% биоэтанола, а с 1 апреля по 31 октября в дизельное топливо будет добавляться 7% метилового эфира рапсового масла.

Каким будет рост цен на топливо из-за биодобавок? "Поскольку требование добавлять биоэтанол в 95-й бензин действует с 1 января, он уже продается с 10-процентным содержанием биоэтанола. Однако пока это требование не оказывает существенного влияния на цены бензина, поскольку цена этанола сейчас даже ниже цены бензина за тонну. Цена дизельного топлива с 7-процентной биодобавкой с 1 апреля будет зависеть скорее от изменения цен на ископаемое топливо. Цены на ископаемое топливо могут колебаться сильнее, чем на возобновляемые виды топлива", - говорит руководитель Neste Latvija Армандс Бейзикис.

Руководитель по маркетингу VIADA Baltija Каспарс Тупиньш рассказал, что с вступлением требования о биодобавке в силу литр 95-го бензина стоит на АЗС компании на несколько центов дороже - средняя цена составляет 1,627 евро.

"Цены на заправках, конечно, вырастут, - говорит представитель Circle K Latvia Гатис Титов. - Мы постепенно перешли на бензин с добавлением этанола уже в конце декабря 2023 года, и цены выросли примерно на 2 цента. С 1 апреля ожидается повышение цен и на дизельное топливо. Насколько они вырастут, будет зависеть от биржевых цен, которые очень изменчивы из-за геополитической обстановки. В настоящее время прогнозируется, что цены могут вырасти на 2,5 евроцента за литр, но исторически цены росли и на 5-6 центов за литр и даже больше".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!