Инфографика ⟩ По предварительным данным, ВВП Латвии в прошлом году уменьшился

В четвертом квартале 2023 года по сравнению с тем же кварталом 2022 года ВВП Латвии, согласно сезонно и календарно нескорректированным данным, уменьшился на 0,5%.

По предварительным оценкам, на показатели ВВП повлияли рост в производственных отраслях на 3,6% и спад в сферах услуг на 0,7%. При этом на 9,2% уменьшился объем собранных налогов на продукты.

По сезонно и календарно скорректированным данным, в экономике Латвии в указанный период произошел спад на 0,2%.

В четвертом квартале 2023 года по сравнению с третьим кварталом, согласно сезонно и календарно скорректированным данным, ВВП увеличился на 0,4%.

Более подробные данные об объеме ВВП и изменениях в четвертом квартале 2023 года и в 2023 году в целом будут опубликованы 29 февраля.

Как сообщалось, в 2022 году ВВП Латвии вырос на 3,4% по сравнению с 2021 годом.

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