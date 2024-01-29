Эксперты указали на риски, которые могут увеличить госдолг Латвии

Если в 2023 году на эти цели было потрачено около 233 млн евро (0,7% ВВП), то в этом году, по прогнозам, потребуется уже 381 млн евро (0,9% ВВП), а в 2026 году эти расходы могут превысить 500 млн евро. Предполагается, что в этом году Государственная казна будет вынуждена занять на финансовых рынках около 3 млрд евро (6,6% от ВВП) как для рефинансирования имеющегося долга, так и для покрытия дефицита, поэтому продолжение ответственной фискальной политики важно для возможности получения займов на финансовых рынках на благоприятных условиях.