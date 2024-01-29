Эксперты указали на риски, которые могут увеличить госдолг Латвии

В настоящее время на развитие экономики и фискальную ситуацию влияют геополитические, макроэкономические и фискальные риски, совокупность которых может замедлить рост латвийской экономики, ухудшить баланс бюджета и увеличить государственный долг, говорится в последнем мониторинговом докладе Совета по фискальной дисциплине (СФД) об экономической и фискальной ситуации в Латвии.
СФД в целом высоко оценивает утвержденный Сеймом госбюджет на текущий год, однако указывает на ряд рисков, которые могут резко ухудшить фискальную ситуацию.
Как отмечает СФД, геополитические условия обусловливают неопределенность развития экономики. В результате последствий пандемии и влияния войны продолжает снижаться или не растет спрос со стороны основных стран-партнеров, что в свою очередь негативно сказывается на экспортных возможностях Латвии. В контексте геополитических рисков важен рост расходов на оборону и внутреннюю безопасность, которые уже сейчас существенно повлияли на структуру государственных расходов.
В СФД не согласны с тем, что рост бюджетных расходов на оборону классифицируется как разовый, поскольку маловероятно, что в условиях геополитической напряженности эти расходы останутся на нынешнем уровне. С ухудшением геополитической ситуации оборонные расходы могут возрасти, что соответственно сократит объем бюджетных средств на социальные расходы и расходы в других сферах.
Анализируя макроэкономические риски, СФД отмечает, что политика борьбы с инфляцией и повышения процентных ставок Европейским центральным банком продолжает удерживать в зоне риска потенциал экономического роста. Хотя сейчас четко наметилась тенденция к снижению инфляции, на ее динамику существенно влияют краткосрочные инфляционные ожидания потребителей и производителей.
Конкурентоспособность Латвии, по мнению международных экспертов, существенно снизилась и она на протяжении длительного времени отстает от Литвы и Эстонии.
Как подчеркнули в СФД, прогнозирование в условиях высокой неопределенности и макроэкономических рисков стало новой реальностью и мешает бюджетному планированию. Прогнозы, сделанные в начале 2023 года, оказались слишком оптимистичными, и сейчас видно, что 2023 год завершился не символическим ростом, а минимальной рецессией. СФД отмечает, что Латвию ожидает полный сложностей год, но все же имеются надежды на медленный рост. Новейшие прогнозы внутреннего валового продукта (ВВП) составляют от 1,8% (Институт продуктивности Латвийского университета) до 2,4% (Европейская комиссия).
Как отмечает председатель СФД Инна Штейнбука, цель правительства - сократить отставание Латвии от балтийских соседей. По сравнению с Литвой и в особенности с Эстонией Латвия в минувшем году пережила более низкий спад экономики. Штейнбука выразила надежду на то, что в этом году можно ожидать более быстрого роста экономики.
В СФД отмечают, что сложившейся в последние годы ответственной фискальной политике угрожает и ряд фискальных рисков, вытекающих из деятельности госкомпаний. Несмотря на замечания СФД, ни для одного из этих рисков не сформирован резерв в бюджете 2024 года. Авиакомпания airBaltic в июле этого года должна вернуть или рефинансировать облигации на сумму 200 млн евро, что затруднительно с учетом улучшившегося, но по-прежнему хрупкого финансового положения компании и геополитической ситуации.
Также затруднена реализация проекта Rail Baltica в Латвии - запланированные расходы значительно увеличились, имеются неясности с источниками финансирования, а Еврокомиссия как главный "спонсор" проекта выразила обеспокоенность по поводу его реализации.
В то же время, как отмечает СФД, несмотря на относительно благоприятные для Латвии условия (хороший кредитный рейтинг и относительно низкий долг), растут расходы на обслуживание государственного долга.
Если в 2023 году на эти цели было потрачено около 233 млн евро (0,7% ВВП), то в этом году, по прогнозам, потребуется уже 381 млн евро (0,9% ВВП), а в 2026 году эти расходы могут превысить 500 млн евро. Предполагается, что в этом году Государственная казна будет вынуждена занять на финансовых рынках около 3 млрд евро (6,6% от ВВП) как для рефинансирования имеющегося долга, так и для покрытия дефицита, поэтому продолжение ответственной фискальной политики важно для возможности получения займов на финансовых рынках на благоприятных условиях.
СФД - независимый коллегиальный орган, созданный с целью обеспечения надзора за соблюдением условий фискальной дисциплины.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!