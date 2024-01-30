За участие в картеле Depo заплатит штраф в 3,7 млн евро; компания не согласна

Верховный суд оставил без изменения решение Административного окружного суда, который признал обоснованным выявленное Советом по конкуренции запрещенное соглашение между двумя производителями строительных материалов и четырьмя торговцами о долгосрочном фиксировании цен на строительные материалы.
Согласно решению суда, на компанию Depo DIY Ltd наложен штраф в размере 3 718 323 евро. Компания решила обратиться в Генеральный директорат по конкуренции Европейской комиссии для того, чтобы оценить применение антимонопольного законодательства в Латвии.
Председатель правления Depo DIY Андрис Козловскис считает, что в данном случае жертва превращается в преступника.
"К сожалению, суды также продолжают идти по пути Совета по конкуренции и продолжают принимать меры против компании, которая не подчинилась картелю и против которой был направлен этот картель", - сказал Козловскис.
В ходе расследования Совета по конкуренции оценил соглашение между производителями строительных материалов SIA Knauf и SIA Norigips и четырьмя крупнейшими розничными продавцами строительных материалов - SIA Depo Diy, Kesko Senukai Latvia, Kurši и SIA Krūza.
Во время изучения дела Совет по конкуренции оценивал соглашение между производителями стройматериалов SIA Knauf и SIA Norgips и четырьмя самыми большими розничными торговцами - SIA Depo Diy, AS Kesko Senukai Latvia, Kurši и SIA Krūza, которые на длительный период зафиксировали минимальный уровень цен для дальнейшей продажи и определенный уровень цен для продукции Knauf и Norgips.
Совет констатировал, что запрещенное объединение выражалось как в форме вертикального ограничения между Knauf, Norgips и розничными торговцами, так и в горизонтальном картельном объединении - розничные торговцы через производителей добивались общего понимания и согласованных действий по единым принципам деятельности и взаимного контроля при реализации соглашения в отношении цен на товары Knauf и Norgips.
Однако, по мнению Depo DIY, "очевидные доказательства", предоставленные компанией, что она не была участником картеля, не были оценены во время разбирательства.
"Абсурдность этого дела заключается в том, что компанию обвиняют в том, что она является главным организатором картеля, несмотря на имеющиеся в деле доказательства того, что в Depo активно сопротивлялись и игнорировали требования Knauf соблюдать диктуемые им цены.
Кроме того, Depo обвиняется в сговоре с другими участниками рынка о том, что в магазинах Depo продукция Knauf будет продаваться по более низким ценам, чем в других магазинах. Таких доказательств в деле нет и не могло быть вообще.
В деле не учитывается, что это происходит в то время, когда большинство розничных торговцев и поставщиков, в том числе Knauf, объединились и оказывали давление на других торговцев и поставщиков, чтобы они не работали с Depo", - так описал ситуацию Козловскис, добавив, что заявления Совета по конкуренции противоречивы и экономически необоснованны.
Он также выразил удивление тем, что суд положился на интерпретацию поведения Depo, данную Советом по конкуренции, но не изучил критически информацию и объяснения компании.
"Конкретный случай еще раз подтверждает формализм и непонимание экономических связей, которые можно наблюдать при применении антимонопольного законодательства на протяжении как минимум 20 лет, и очевидную необходимость значительных улучшений. Поэтому
Depo приняло решение обратиться в Генеральный директорат по конкуренции Европейской комиссии с просьбой оценить применение закона о конкуренции в Латвийской Республике, точнее, его неприменение", - сообщил председатель правления Depo DIY.
Но компания не избежит уплаты штрафа.
"Проще продолжать развивать компанию и мотивировать себя активно работать и платить налоги этой стране, если мы воспринимаем этот штраф как "пожертвование" стране. "Пожертвование", которое, как мы надеемся, государственные деятели вложат в увеличение компетенции Совета по конкуренции и административных судов, чтобы эти учреждения работали прежде всего в интересах общества и роста национальной экономики, а не только для выполнения плана доходов государственной казны", - пояснил Козловскис.
Ранее сообщалось, что решением Совета по конкуренции с Knauf, Norgips и Krūza были заключены административные договоры, которые предусматривали окончание судебного разбирательства и оплату общего штрафа в размере 1,6 млн евро.
В свою очередь Kesko Senukai Latvia, Kurši и Depo Diy были оштрафованы на общую сумму 5,8 млн евро.
Три компании обжаловали решение Совета по конкуренции от 2017 года в Административном окружном суде, и в 2020 году суд отклонил их заявления, признав решение совета обоснованным. Kesko Senukai Latvia решило не обжаловать неблагоприятное для предприятия решение и выплатило штраф в размере 920 618 евро. Kurši и Depo Diy в ответ на решение Административного суда отправили кассационные жалобы в Верховный суд.
По словам директора юридического департамента Совета по конкуренции Андриса Эглонса, компании, участвующие в указанном картеле, в защиту своих действий заявили в суде, что Knauf и Norgips использовали свое доминирующее положение, создали и внедрили систему для определения того, по каким ценам розничные торговцы могли продавать товары, и что Knauf имела достаточную власть на рынке, чтобы заставить других его участников соблюдать систему.
Однако Верховный суд пришел к выводу, что для констатации запрещенного соглашения распределение полномочий участников рынка не обязательно должно быть равноценным, а давление, оказываемое на компанию, не освобождает ее от ответственности за участие в правонарушении, т. к. достаточно уже того, что соответствующие компании выразили общее желание действовать на рынке определенным образом.
"При этом суд пришел к выводу, что правила игры, предложенные производителями, не только стали приемлемыми для розничных торговцев, но и были удобны и выгодны для реализации их коммерческих интересов", - отметил Эглонс.
Справка:
Торговец стройматериалами SIA Depo DIY (Depo) в 2022 году работал с оборотом в 336,198 млн евро, что на 28,9% больше, чем годом ранее, при этом прибыль компании выросла на 27,7% - до 16,654 млн евро, сообщает портал Firmas.lv.
Depo DIY зарегистрирована в 2004 году. Уставный капитал компании составляет 7 501 006 евро. Единственным владельцем Depo является SIA DMT Pluss. По данным Firmas.lv, крупнейшим владельцем DMT Pluss является Андрис Козловскис (25,19%), по 19,94% принадлежит Вере Матисон, Артису Козловскису и Винете Атваре, а еще 15% - SIA Ausekļa ielas nams.
Владельцами SIA Ausekļa ielas nams являются Мара Лиелцепуре-Гавейке (48,34%), SIA Paradox Holdings (48,34%) и SIA EQT Baltic (3,32%).
SIA Paradox Holdings принадлежит Гиртсу Рунгайнису (66,67%) и Инге Рунгайне (33,33%), а единственным владельцем EQT Baltic является Кристап Берзиньш.
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