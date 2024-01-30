За участие в картеле Depo заплатит штраф в 3,7 млн евро; компания не согласна

По словам директора юридического департамента Совета по конкуренции Андриса Эглонса, компании, участвующие в указанном картеле, в защиту своих действий заявили в суде, что Knauf и Norgips использовали свое доминирующее положение, создали и внедрили систему для определения того, по каким ценам розничные торговцы могли продавать товары, и что Knauf имела достаточную власть на рынке, чтобы заставить других его участников соблюдать систему.

Однако Верховный суд пришел к выводу, что для констатации запрещенного соглашения распределение полномочий участников рынка не обязательно должно быть равноценным, а давление, оказываемое на компанию, не освобождает ее от ответственности за участие в правонарушении, т. к. достаточно уже того, что соответствующие компании выразили общее желание действовать на рынке определенным образом.

"При этом суд пришел к выводу, что правила игры, предложенные производителями, не только стали приемлемыми для розничных торговцев, но и были удобны и выгодны для реализации их коммерческих интересов", - отметил Эглонс.

Справка:

Торговец стройматериалами SIA Depo DIY (Depo) в 2022 году работал с оборотом в 336,198 млн евро, что на 28,9% больше, чем годом ранее, при этом прибыль компании выросла на 27,7% - до 16,654 млн евро, сообщает портал Firmas.lv.

Depo DIY зарегистрирована в 2004 году. Уставный капитал компании составляет 7 501 006 евро. Единственным владельцем Depo является SIA DMT Pluss. По данным Firmas.lv, крупнейшим владельцем DMT Pluss является Андрис Козловскис (25,19%), по 19,94% принадлежит Вере Матисон, Артису Козловскису и Винете Атваре, а еще 15% - SIA Ausekļa ielas nams.

Владельцами SIA Ausekļa ielas nams являются Мара Лиелцепуре-Гавейке (48,34%), SIA Paradox Holdings (48,34%) и SIA EQT Baltic (3,32%).

SIA Paradox Holdings принадлежит Гиртсу Рунгайнису (66,67%) и Инге Рунгайне (33,33%), а единственным владельцем EQT Baltic является Кристап Берзиньш.