"KNAB - это не Хогвартс!": общество раскритиковало план Силини по борьбе с коррупцией

При этом она признала, что в сокращении теневой экономики нельзя ожидать всех решений от одного учреждения, и образно выразилась следующим образом: "KNAB - это не Хогвартс, в котором живет Гарри Поттер, который волшебной палочкой все улучшит и решит".

Сторон, вовлеченных в борьбу с теневой экономикой, очень много, поэтому Гоша предлагает провести аудит, который покажет, чего не хватает для более успешной борьбы с теневой экономикой, например, в правовом регулировании или другой сфере.

"Для борьбы с теневой экономикой был составлен план, для борьбы с коррупцией тоже есть план, но в целом год-два не было никакого плана и заметно, что для решений этих вопросов не хватает политической воли", - подчеркнула Гоша.

Недавно утвержденный план действий правительства Силини предусматривает разработку и утверждение плана мер по предотвращению и борьбе с коррупцией на 2026-2027 годы, оценку соответствия нормативного регулирования деятельности государственных должностных лиц для предотвращения конфликта интересов в нынешней ситуации. Кроме того, в план включено намерение провести оценку нормативных актов, регулирующих основные требования системы внутреннего контроля по предотвращению риска коррупции и конфликта интересов в публичном учреждении в соответствии с международными стандартами и хорошей практикой, и создать методологию оценки качества для их внедрения в публичных учреждениях.