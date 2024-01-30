"KNAB - это не Хогвартс!": общество раскритиковало план Силини по борьбе с коррупцией

В плане действий правительства, возглавляемого премьер-министром Эвикой Силиней, нет ни одной меры для прорыва в борьбе с коррупцией, заявила во вторник на презентации результатов индекса восприятия коррупции (ИВК) директор общества за открытость Delna Инесе Тауриня.
Delna проанализировало недавно утвержденный правительством план действий правительства и сделало вывод, что в нем запланирована оценка работы Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), а другие важные меры по борьбе с коррупцией не включены.
Общий вывод заключается в том, что в плане не предусмотрено ни одной меры, которая могла бы привести к существенному прорыву в реальной борьбе с коррупцией, и это означает, что, возможно, для некоторых это важно только на словах.
Этого не следует и из плана по борьбе с коррупцией. "Нет ни одного органа и министерства, которые хотят взять на себя ответственность и лидерство и заняться этой работой", - добавила Тауриня.
Член правления SIA Schwenk Latvija и председатель совета Delna Эвита Гоша во время дискуссии по оценке работы KNAB попросила назвать пять событий прошлого года в связи с KNAB. "Я не говорю о штрафе в 50 евро за совмещение должностей, а о действительно значительных нарушениях. Можем ли мы их вспомнить?" - задалась риторическим вопросом Гоша.
При этом она признала, что в сокращении теневой экономики нельзя ожидать всех решений от одного учреждения, и образно выразилась следующим образом: "KNAB - это не Хогвартс, в котором живет Гарри Поттер, который волшебной палочкой все улучшит и решит".
Сторон, вовлеченных в борьбу с теневой экономикой, очень много, поэтому Гоша предлагает провести аудит, который покажет, чего не хватает для более успешной борьбы с теневой экономикой, например, в правовом регулировании или другой сфере.
"Для борьбы с теневой экономикой был составлен план, для борьбы с коррупцией тоже есть план, но в целом год-два не было никакого плана и заметно, что для решений этих вопросов не хватает политической воли", - подчеркнула Гоша.
Недавно утвержденный план действий правительства Силини предусматривает разработку и утверждение плана мер по предотвращению и борьбе с коррупцией на 2026-2027 годы, оценку соответствия нормативного регулирования деятельности государственных должностных лиц для предотвращения конфликта интересов в нынешней ситуации. Кроме того, в план включено намерение провести оценку нормативных актов, регулирующих основные требования системы внутреннего контроля по предотвращению риска коррупции и конфликта интересов в публичном учреждении в соответствии с международными стандартами и хорошей практикой, и создать методологию оценки качества для их внедрения в публичных учреждениях.
План также предполагает подготовку методологии оценки национальных коррупционных рисков. При этом предполагается реализовать как минимум три проекта с привлечением финансирования Европейской программы Еврокомиссии по борьбе с мошенничеством для укрепления расследования, оперативной деятельности и аналитики KNAB, путем расширения материально-технической базы KNAB для проведения мероприятий оперативной деятельности.
Кроме того, планом предусмотрено повышение потенциала KNAB в выявлении и расследовании значимых случаев потенциальной коррупции, а также повышение внимания к случаям коррупции в частном секторе.
План также предусматривает оценку возможностей повышения мотивации должностных лиц государства и самоуправлений сообщать о замеченных случаях коррупции с учетом рисков, связанных с сообщением.
В плане выражено намерение разработать и рассмотреть на Совете по предотвращению преступности концептуальный доклад о возможных решениях по объединению ресурсов следственных органов, вовлеченных в мероприятия по предотвращению и борьбе с коррупцией, с целью совершенствования мер по предотвращению и борьбе с коррупцией, а также обеспечения быстрого, справедливого и эффективного проведения уголовных процессов и целесообразного использования ресурсов следственных органов.
Как сообщалось, в последнем индексе восприятия коррупции, опубликованном международной антикоррупционной организацией "Transparency International", показатели Латвии улучшились по сравнению с предыдущими двумя годами, но темпы роста медленные, и Латвия по-прежнему отстает от других стран ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Показатель Латвии в 2023 году улучшился на один пункт по сравнению с 2021 и 2022 годами, достигнув 60 пунктов из 100. Формально это на одно место выше, чем в предыдущем году. Однако средний показатель по ЕС выше - 64 пункта.
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