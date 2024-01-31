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Перейти со своим кредитом в другой банк станет быстрее и дешевле

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Многие компании стараются сегодня досрочно погасить кредиты, чтобы избавиться от высоких процентных расходов.
Многие компании стараются сегодня досрочно погасить кредиты, чтобы избавиться от высоких процентных расходов. Фото: Towfiqu barbhuiya/ Unsplash

Депутаты Сейма концептуально приняли поправки к нескольким законам, которые направлены на то, чтобы упростить кредитным заемщикам переход из одного банка в другой. Какова цель этих изменений и какие преимущества они могут принести клиентам банков? Об этом пишет журналист Латвийского радио 4 Юлия Петрик.

Согласно данным Европейской комиссии, в Латвии заемщики используют возможности перейти в другой банк, то есть "перекредитоваться", только в 2% от всех кредитов. Например, в других странах Европы этот процент составляет - от 13% до 25%.

Раньше в Латвии это был дорогой и долгий процесс, который может занять до полугода.

Теперь же, по словам члена правления Латвийской ассоциации финансовой отрасли Яниса Бразовскиса, переход из одного банка в другой займет не более 2 месяцев. Будет меньше бюрократии и платежей.

По новым правилам, больше не нужно будет платить государственную пошлину на регистрацию прав ипотеки в земельной книге. Банк также не сможет брать плату за  расторжение договора.

Согласно изменениям, плата за то, чтобы перейти в другой банк составит 1 процент от суммы ипотечного кредита. Например, если сумма кредита составляет 100 тыс. евро, то заплатить за новый договор потребуется 1000 евро. 

Теперь можно будет заключить новый договор в другим банком не информируя об этом свой банк. Кредитные учреждения сами будут обмениваться информацией о клиенте.

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