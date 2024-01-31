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Эксперт рассказала, что будет с ценами на продукты в ближайшее время

rus.tvnet.lv/LETA
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Цены на продукты питания
Цены на продукты питания Фото: Halfpoint/Shutterstock

Цены на продукты питания в ближайшее время могут сохраниться на нынешнем уровне, сказала в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе.

Она отметила, что цены должны оставаться примерно на нынешнем уровне, поскольку потребители больше не принимают их рост.

В то же время Гулбе отметила, что в торговле продовольствием в Латвии не хватает конкуренции. В стране имеются только две крупные сети розничной торговли продуктами питания и третья сеть, которая начала свою деятельность сравнительно недавно.

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