Эксперт рассказала, что будет с ценами на продукты в ближайшее время

Цены на продукты питания в ближайшее время могут сохраниться на нынешнем уровне, сказала в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе.
Она отметила, что цены должны оставаться примерно на нынешнем уровне, поскольку потребители больше не принимают их рост.
В то же время Гулбе отметила, что в торговле продовольствием в Латвии не хватает конкуренции. В стране имеются только две крупные сети розничной торговли продуктами питания и третья сеть, которая начала свою деятельность сравнительно недавно.
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