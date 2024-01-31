Эксперт рассказала, что будет с ценами на продукты в ближайшее время

Она отметила, что цены должны оставаться примерно на нынешнем уровне, поскольку потребители больше не принимают их рост.

В то же время Гулбе отметила, что в торговле продовольствием в Латвии не хватает конкуренции. В стране имеются только две крупные сети розничной торговли продуктами питания и третья сеть, которая начала свою деятельность сравнительно недавно.