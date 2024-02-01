Предложено запретить совмещение должностей депутатам самоуправлений

Опрошенные изданием Diena эксперты самоуправлений признают, что не видят эффекта от такого ограничения, так как таким образом ставится под сомнение добросовестность руководителей муниципальных учреждений.

Если ввести такое ограничение, то для многих нынешних депутатов самоуправлений продолжать работу в думе станет невозможно.

"Предложение общества Delna запретить депутатам самоуправления занимать должность в муниципальных учреждениях в идеальной ситуации следовало бы распространить на все муниципальные учреждения, в том числе культурные и образовательные. Однако в первую очередь следовало бы начать с должностей в капитальных обществах. Что касается совмещения должностей, то цель этой рекомендации - запретить депутатам принимать решение о выделении бюджета учреждениям и одновременно получать это финансирование. Поэтому важно распространить этот запрет именно на те должности, которые отвечают за принятие решений", - отметила в разговоре с Diena юрист Delna Криста Асмуса.

В 2022 году Delna уже обратилась с таким предложением к тогдашнему президенту Латвии Эгилу Левитсу. Депутат Сейма Марис Спринджукс тогда был и председателем Адажской краевой думы, и министром охраны окружающей среды и регионального развития.

Он признал, что формально можно применить понятие конфликта интересов для руководителей школ или социальных служб, которые подготовили бюджет учреждения и сами за него голосуют, однако он не считает, что в данном случае можно говорить о коррупционных рисках.

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