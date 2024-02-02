Rīgas satiksme подписало договор о покупке 17 электробусов и создании семи пунктов быстрой зарядки

Как отметил член правления Rīgas satiksme Андрис Лубанс, новые, экологичные автобусы все чаще появляются на различных маршрутах в столице, что в долгосрочной перспективе снизит эксплуатационные расходы предприятия. Также в городе уменьшится количество вредных выбросов и уровень шума.

В рамках проекта будет закуплено 17 новых электробусов, которые заменят устаревшие автобусы, находящиеся в эксплуатации уже около 20 лет. Два пункта быстрой зарядки будут установлены на улице Абренес, по одному - в Вецмилгрависе, на Югле, в Иманте (в 6-м автобусном парке на улице Клейсту), а также на предусмотренном транспортном пункте на улице Вишкю.