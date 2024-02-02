В Елгаве откроется второй магазин Lidl

По окончании строительных работ, в ходе которых было не только построено здание магазина, но и проведена очистка ранее загрязненного грунта, модернизация транспортного потока перекрестка, а также построена велосипедная дорожка и пешеходный тротуар, Lidl Latvija объявляет, что второй магазин Lidl в Елгаве откроется 15 февраля в 7.30. Первым трем покупателям, ожидающим открытия магазина, будут вручены благодарственные подарочные карты на сумму 30 евро.