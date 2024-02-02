В Елгаве откроется второй магазин Lidl

По окончании строительных работ, в ходе которых было не только построено здание магазина, но и проведена очистка ранее загрязненного грунта, модернизация транспортного потока перекрестка, а также построена велосипедная дорожка и пешеходный тротуар, Lidl Latvija объявляет, что второй магазин Lidl в Елгаве откроется 15 февраля в 7.30. Первым трем покупателям, ожидающим открытия магазина, будут вручены благодарственные подарочные карты на сумму 30 евро.
Новый магазин Lidl, расположенный на Добелес шоссе, 45А, имеет площадь около 2400 кв.м с просторным торговый залом (почти 1420 кв.м).
На средства Lidl, вложившего более 250 000 евро, был расширен перекресток, построены новые поворотные полосы, создано уличное освещение. Еще почти 82 000 евро инвестировано в строительство новой велосипедной дорожки и пешеходного тротуара длиной около 300 метров.
Для благоустройства и озеленения прилегающей территории было высажено почти 480 различных кустарников и саженцев деревьев на сумму более 100 000 евро. Для удобства покупателей создана парковка на 135 мест.
Новый магазин Lidl будет гораздо ближе к центральной части Елгавы, а также удобен для жителей микрорайона улиц Сатиксмес и Гинтермуйжас.
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