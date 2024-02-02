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Видео ⟩ Возле Улмале столкнулись автобус и грузовик. На месте столкновения заблокировано движение

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums no video

Под Улмале произошло ДТП с участием междугороднего автобуса и грузовика, сообщили порталу TVNET в Sadursme.

В соцсети Х Latvijas Valsts ceļi сообщили, что авария произошла на автодороге Вентспилс (Лечи) - Гробиня (P111, 41.2 км). На месте происшествия заблокировано движение.

Объезд возможен для легковых автомобилей по автодороге Лабрагс - Рива - Сарканвалкс (V1186) и автодороге Айзпуте - Сака (V1199).

Портал TVNET связался с Госполицией. Пока ожидается комментарий правоохранителей по поводу произошедшего.

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