Фото ⟩ Как живет котенок, которого под Вентспилсом спасли пожарные?

В сентябре 2022 года спасатели Вентспилсского подразделения Государственной пожарно-спасательнаой службы (VUGD) отправились на вызов в Варве, где горела куча веток и сосновой коры. Уже после тушения пожара и сматывания шлангов пожарные услышали слабые, но настойчивые звуки из места пожара. Apollo.lv узнал, как сейчас поживает спасенный котенок.
Когда удивление улеглось, пожарные и спасатели завернули маленького котенка в одеяло и единогласно решили, что надо отвезти его в часть, чтобы высушить, согреть и накормить.
"Первоначальная идея заключалась в том, что котенок должен найти себе новый дом. Однако, глядя на маленький комочек, в котором столько мужества и жажды жизни, мы решили, что он должен остаться с нами, ведь он "закален в огне - а значит, наш!" - сказали тогда в VUGD.
Спасенного котенка назвали Лаймигайс, или Лакки [Laimīgais - Счастливчик].
Лакки уже около полутора лет живет в Вентспилсском отделении VUGD и определенно считает его своим домом.
"Лакки живет полноценной жизнью домашнего кота - если хочет, то гуляет, устраивается спать в любом удобном месте и его гладят каждый день.
Счастливчик точно знает, что пожарная часть - его дом, он никогда не уходит куда-то, и если пожарных вызывают, то он знает, что ему не следует беспокоить.
Как только заводится одна из пожарно-спасательных машин, Лакки уходит вглубь помещения и устраивается поудобнее в более тихом месте", - говорят представители VUGD.
Вентспилсские пожарные и спасатели и Лакки призывают людей позаботиться о своих домашних животных, чтобы они не попали в беду и как можно меньше нуждались в помощи спасателей.
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