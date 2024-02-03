Фото ⟩ Как живет котенок, которого под Вентспилсом спасли пожарные?

Когда удивление улеглось, пожарные и спасатели завернули маленького котенка в одеяло и единогласно решили, что надо отвезти его в часть, чтобы высушить, согреть и накормить.

"Первоначальная идея заключалась в том, что котенок должен найти себе новый дом. Однако, глядя на маленький комочек, в котором столько мужества и жажды жизни, мы решили, что он должен остаться с нами, ведь он "закален в огне - а значит, наш!" - сказали тогда в VUGD.

Спасенного котенка назвали Лаймигайс, или Лакки [Laimīgais - Счастливчик].

Фото: VUGD.

Лакки уже около полутора лет живет в Вентспилсском отделении VUGD и определенно считает его своим домом.

"Лакки живет полноценной жизнью домашнего кота - если хочет, то гуляет, устраивается спать в любом удобном месте и его гладят каждый день.

Счастливчик точно знает, что пожарная часть - его дом, он никогда не уходит куда-то, и если пожарных вызывают, то он знает, что ему не следует беспокоить.

Фото: VUGD.

Как только заводится одна из пожарно-спасательных машин, Лакки уходит вглубь помещения и устраивается поудобнее в более тихом месте", - говорят представители VUGD.

Вентспилсские пожарные и спасатели и Лакки призывают людей позаботиться о своих домашних животных, чтобы они не попали в беду и как можно меньше нуждались в помощи спасателей.

Фото: VUGD.

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