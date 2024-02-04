Предложение отказаться от продолжения финансирования реконструкции Рижской окружной дороги и Южного моста из средств еврофондов - это лишь часть последствий, которые вызвали непоставленные вовремя поезда и другие проблемы в прошлом периоде финансирования, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.
Придется ли Риге отказываться от перестройки окружной дороги и продолжения строительства Южного моста?
В прошлом периоде в сфере сообщения не было до конца реализовано несколько проектов, в том числе и на поставку поездов, в связи с чем в новый период планирования были перенесены обязательства на 260 миллионов евро, и на соответствующую сумму необходимо снизить другие планы, запланированные при финансировании еврофондов в сфере сообщения.
Однако проблемы - не только в сфере сообщения. "Только половина того, что должно было быть сделано к настоящему времени", - так жестко можно сказать о том, что сделано на данный момент для того, чтобы в экономику Латвии влились европейские средства на новый период с 2021 по 2027 год. Если прогресса не будет, Латвия может потерять до нескольких сотен миллионов евро из выделенных средств.
"Если мы продолжим в определенной степени возиться, как сейчас, то мы подвергнемся довольно высокому риску [потерять деньги]... Мы пытались спрогнозировать - это 100, 200 миллионов уже в текущем программном периоде, так что мы должны в корне изменить наш подход сейчас. (...) Европейская комиссия следит за тем, следуем ли мы графику, который мы обязались соблюдать, и если мы не следуем этому графику, то проводится проверка - сможем ли мы освоить эти средства в текущем периоде. И если в этом есть сомнения, то эти средства могут быть перераспределены на другие нужды ЕС, а их, поверьте мне, очень и очень много", - сказал министр финансов Арвил Ашераденс.
Чтобы обеспечить поддержку предприятий, программ, проектов и зданий за счет еврофондов, министерствам необходимо провести подготовительную работу - в том числе написать правила для более конкретного распределения средств. Ранее ожидалось, что к началу года будут написаны правила распределения 2,8 миллиарда евро, но пока есть ясность только относительно 1,31 миллиарда евро.
"Я призвал все министерства предложить новые проекты, пересмотреть существующие и представить их до 2 февраля. Я вижу, что самоуправления также делают это, политические партии тоже подают свои предложения, и поэтому со 2 по 9 февраля мы проведем оценку в Министерстве финансов, а затем на 12-е число запланировано заседание группы фондов, на котором мы выдвинем предложение о новом перераспределении средств", - говорит Ашераденс.
Обобщенные Минфином данные на середину января свидетельствуют, что хуже всего с этими работами шло у Министерства сообщения. Его фондовый конверт и самый толстый. До конца года в сфере сообщения должны были быть утверждены условия распределения около 1 миллиарда евро, кроме того, большая часть должна быть выполнена уже сейчас. Вместо этого решения приняты лишь о паре десятков миллионов (21,2 миллиона). Министерство сообщения признает, что ранее тут царил слишком большой оптимизм, что по-прежнему влияет на процессы.
"Сейчас это похоже на эффект домино - эти проекты откладываются один за другим, и поэтому на общем фоне, да, у министерства самые большие задержки, этого нельзя отрицать, но следует отметить, что у него и самые большие обязательства - если посмотреть на тот же график, то можно увидеть, что ни у одного другого министерства не было столько, такого большого пакета, таких амбиций, и поэтому, к сожалению, есть и задержки", - указал советник министра сообщения Каспара Бришкенса Янис Мейранс.
Неудачи предыдущих лет как с доставкой поездов, так и с реконструкцией железной дороги и ее платформ означают, что эти работы, составляющие около 260 миллионов, будут финансироваться из денег нового периода. В свою очередь, это означает, что придется отказаться от других ранее запланированных расходов.
"Конверт Министерства сообщения, или транспорта, - он ограничен, потому что ясно, что столько, сколько есть - 260 миллионов евро - это серьезная его часть, ну, тогда один проект, который определенно должен быть обсужден, где, возможно, следует искать другое финансирование - это четвертая фаза Южного моста. И Рижская окружная дорога, которую, вероятно, придется финансировать по-другому, потому что она не может быть профинансирована из программы сплочения", - отметил Мейранс.
Для Рижской окружной дороги выделенных средств хватило бы на треть, поэтому будут изыскиваться другие ресурсы, например, государственно-частное партнерство, что займет больше времени.
Против планов Министерства сообщения возражает Рижская дума. Она на этой неделе приняла новый бюджет, в котором на четвертую часть Южного моста выделено 44 миллиона евро. Однако если не будет ранее запланированных 74 миллионов евро из денег фондов, то город мост закончить не сможет. Стройку не начинают, так как не знают, будет ли в конце концов финансирование.
В ходе четвертого этапа планировалось соединить Бауское и Елгавское шоссе на территории Риги, уже проходит конкурс на строительные работы. Общие расходы оцениваются в 110 миллионов.
"Пока в официальных документах, которые являются операционными программами, эта сумма выделена на Южный мост. Пока есть желание перераспределить, высказанное министром, но сейчас в ходе политической дискуссии я постараюсь убедить коллег из "Нового Единства" в правительстве, а также коллег из "Прогрессивных", что нам все-таки не стоит делать этот шаг, и поэтому проект обозначен в нашем бюджете. Понятно, что если этих денег не будет, я особо не вижу, как мы сможем проект реализовать", - сказал председатель Рижской думы Вилнис Кирсис.
Не идут дела и у Министерства образования и науки, которое в предусмотренное время не подготовило правила для дальнейшего распределения 160 миллионов евро. Наращиванию темпов не способствует и тот факт, что в течение последнего года министерство покинуло большое количество специалистов. От своих программ Минобразования отказываться не планирует и не тревожится, что не успеет что-то вовремя сделать. "У нас есть два предложения по снижению административной нагрузки, в том числе не менять правила во время игры, также и со стороны Минфина. Мы также видим, что финансирование доходит до людей быстрее, когда мы объявляем о выделении средств. У нас есть ряд предложений, над которыми мы сейчас работаем", - отметила министр образования Анда Чакша. Она указала, что работающие в министерстве люди "очень сфокусированно работают над фондами и нет оснований думать, что мы что-то не сможем сделать".
Министерство охраны окружающей среды и регионального развития - единственное, которое сделало даже больше, чем планировалось, чтобы деньги фонда могли влиться в экономику.
Но поскольку крупные инвестиции отодвигаются все дальше и дальше, проблемы обещают касаться практической стороны реализации, например, способности строительной отрасли справиться с ситуацией. Это подтверждают и такие печальные примеры, как задержки и другие проблемы со строительством нового здания больницы им. Страдиня или Центра катастроф МВД. Что делать со строительной отраслью - об этом также говорилось на последнем заседании комитета фонда. "С теми строительными мощностями, которые у нас есть сейчас, и с тем состоянием, в котором они находятся после принятия закона о картелях, мы далеко не уйдем", - отметил Ашераденс.
Министр экономики Виктор Валайнис уже организовал встречу со строителями и представителями неправительственных организаций. "Нам также необходимо поговорить со строителями и строительным неправительственным сектором. Мы организовали встречу для того, чтобы иметь возможность понять и вместе подумать, как мы можем улучшить эту далеко не простую ситуацию, которую вы уже обрисовали - каковы, по их мнению, необходимые действия со стороны государства, чтобы как-то помочь избежать этих рисков. Но со своей стороны в любом случае мы тоже в правительстве будем выступать со своим видением того, что нам следует делать, может быть, где-то надо облегчить выход на рынок каких-то новых игроков. Возможно, одну из существующих компаний, в том числе находящихся под государственным управлением, следует укрепить", - заявил Валайнис.
Предыдущий фондовый период, завершившийся в конце прошлого года, показал, что если слишком много оставить на последний момент, деньги, возможно, придется тратить в спешке, что, в свою очередь, влияет на качество и даже смысл вложений. Например, часть средств фонда была направлена на покрытие счетов за отопление.
Из 4,4 миллиарда евро, выделенных Евросоюзом, к началу года в Латвии практически начато только 13 проектов на общую сумму 284 миллиона. И начался отбор еще на 51 проект с общей поддержкой фондов ЕС в 788 миллионов евро.
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