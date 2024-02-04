Придется ли Риге отказываться от перестройки окружной дороги и продолжения строительства Южного моста?

Министерство охраны окружающей среды и регионального развития - единственное, которое сделало даже больше, чем планировалось, чтобы деньги фонда могли влиться в экономику.

Но поскольку крупные инвестиции отодвигаются все дальше и дальше, проблемы обещают касаться практической стороны реализации, например, способности строительной отрасли справиться с ситуацией. Это подтверждают и такие печальные примеры, как задержки и другие проблемы со строительством нового здания больницы им. Страдиня или Центра катастроф МВД. Что делать со строительной отраслью - об этом также говорилось на последнем заседании комитета фонда. "С теми строительными мощностями, которые у нас есть сейчас, и с тем состоянием, в котором они находятся после принятия закона о картелях, мы далеко не уйдем", - отметил Ашераденс.

Министр экономики Виктор Валайнис уже организовал встречу со строителями и представителями неправительственных организаций. "Нам также необходимо поговорить со строителями и строительным неправительственным сектором. Мы организовали встречу для того, чтобы иметь возможность понять и вместе подумать, как мы можем улучшить эту далеко не простую ситуацию, которую вы уже обрисовали - каковы, по их мнению, необходимые действия со стороны государства, чтобы как-то помочь избежать этих рисков. Но со своей стороны в любом случае мы тоже в правительстве будем выступать со своим видением того, что нам следует делать, может быть, где-то надо облегчить выход на рынок каких-то новых игроков. Возможно, одну из существующих компаний, в том числе находящихся под государственным управлением, следует укрепить", - заявил Валайнис.

Предыдущий фондовый период, завершившийся в конце прошлого года, показал, что если слишком много оставить на последний момент, деньги, возможно, придется тратить в спешке, что, в свою очередь, влияет на качество и даже смысл вложений. Например, часть средств фонда была направлена ​​на покрытие счетов за отопление.

Из 4,4 миллиарда евро, выделенных Евросоюзом, к началу года в Латвии практически начато только 13 проектов на общую сумму 284 миллиона. И начался отбор еще на 51 проект с общей поддержкой фондов ЕС в 788 миллионов евро.

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