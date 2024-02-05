Образовательным учреждениям нужно пересмотреть цены на служебные гостиницы для туристов

Осуществляя надзор за деятельностью образовательных учреждений по предоставлению услуг служебных гостиниц третьим лицам, в том числе туристам, СК призывает пересмотреть существующую нормативную базу, регулирующую ценообразование их платных услуг, а также необходимость деятельности образовательных учреждений по предоставлению услуг служебных гостиниц.

СК начал проверку на рынке после ряда жалоб на потенциальное ограничение конкуренции при размещении туристов в служебных гостиницах учебных заведений.

Совет пришел к выводу, что почти все служебные гостиницы при определении расценок на проживание руководствуют методикой Кабинета министров, согласно которой плата за услугу не должна превышать затраты, связанные с ее оказанием, поэтому к плате не добавляется прибыль. Такая ситуация создает неравные условия, когда государственные организации конкурируют с частными гостиницами за идентичные услуги.

Проведенный СК мониторинг рынка показал, что на конкуренцию влияет непропорциональная цена за платные услуги служебных гостиниц - большинство берут за размещение от 3 до 10 евро за место или номер в сутки и лишь немногие - до 20 евро или до 100 евро за номера повышенной комфортности с дополнительными удобствами.

В то же время, чтобы уменьшить выявленные ограничения для конкуренции, СК предлагает учебным заведениям пересмотреть возможности сдачи служебных гостиниц в аренду частным предприятиям, при этом сохранив право устанавливать плату за проживание для учащихся и правила внутреннего распорядка. Это особенно актуально для служебных гостиниц, где учащиеся больше не размещаются или же их соотношение по отношению к количеству туристов невелико.

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