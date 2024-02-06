Исследование: в банковском секторе Латвии самое низкое качество обслуживания клиентов в Балтии

Компания отмечает, что среди трех стран Балтии лучшая поддержка банковских клиентов и центры обслуживания в Литве, которая набрала 94,02% из 100%, за ней следует Эстония, банковский сектор которой набрал 90,6%, а самый низкий показатель по-прежнему в Латвии - 83,36%.

Как отмечают представители Dive, в Латвии по-прежнему необходимо совершенствовать навыки обработки звонков, чтобы выявлять потребности клиентов и успешно осуществлять дополнительные продажи. По сравнению с предыдущим годом показатель дополнительных продаж увеличился на 0,82 процентных пункта, а показатель выявления потребностей снизился на 2,5%.

Банком с лучшей службой поддержки клиентов в Латвии в прошлом году, как и в предыдущем, стал Citadele, который получил наивысший балл - 100%. Далее следуют филиал Luminor Bank и SEB banka.

В Эстонии лучшим банком признан LHV, в Литве высокие оценки получили SEB, Šiaulių bankas и филиал Citadele.

Исследование проводилось в конце 2023 - начале 2024 года. Было проведено 160 звонков в службы поддержки клиентов и 160 визитов в центры обслуживания клиентов. Оценивались профессиональные знания, коммуникативные навыки, способность предложить клиенту подходящее решение и другие параметры.

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