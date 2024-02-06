Почему в Латвии значительно сокращаются инвестиции в недвижимость?

Обычно в Латвии объем инвестиций в недвижимость достигает примерно 300 миллионов в год, соответственно в 2023 году произошло падение примерно на 28% по сравнению с 2022-м, говорит руководитель отдела исследований и консалтинга Colliers Агия Вердиня.

В прошлом году сократились не только суммы сделок, но и их количество - всего было заключено 47 сделок, что на треть меньше, чем годом ранее. Еще меньше инвестиций за последние десять лет наблюдался только в 2017 году, когда общая сумма сделок с недвижимостью составила менее 150 миллионов евро, говорит Вердиня.

Причин снижения активности рынка несколько. В основном, конечно, это связано со значительным увеличением стоимости финансирования под влиянием EURIBOR, отмечает она.

Лишь немногие участники рынка вынуждены продавать свои активы. Покупатели требуют более высокой нормы прибыли при более высоких затратах на финансирование, что негативно влияет на цены на недвижимость, в то время как продавцы неохотно соглашаются на более низкую стоимость.

Соответственно, поскольку обе стороны не могут прийти к согласию, количество сделок на рынке невелико, говорит Вердиня.

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