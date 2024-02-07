Видео ⟩ Расходы на командировки и отставка правления: министерство о ситуации с Latvijas Pasts

В Министерстве сообщения проходит пресс-конференция о текущей ситуации в VAS Latvijas Pasts, сообщили представители министерства.
В мероприятии принимают участие министр сообщения Каспар Бришкенс, исполняющий обязанности государственного секретаря министерства Лигита Ауструпе и представители Латвийского профсоюза работников сообщения.
Видео: Пресс-конференция Министерства сообщения
Министерство сообщит о текущей ситуации в Latvijas Pasts, включая решения, связанные с правлением предприятия, и о действиях, которые необходимо предпринять в ближайшем будущем.
Как сообщалось, в среду правление Latvijas Pasts подало в отставку. Председатель совета Раймонд Дуда и член совета Ивар Блумбергс подали в отставку, поскольку считают, что сотрудничество и коммуникация с Министерством сообщения зашли в тупик и не направлены на конструктивную работу над общей целью - развивать почту как конкурентоспособное предприятие.
В заявлении членов совета отмечается, что в мире и в Латвии стремительно развивается отрасль посылок и конкуренция вынуждает меняться и Latvijas Pasts, поэтому уже больше года разрабатывается новая стратегия, которая предусматривает изменение бизнес-модели предприятия и значительное улучшение процессов, чтобы соответствовать современной специфике отрасли и актуальным потребностям общества, а также способствовать росту Latvijas Pasts и улучшению финансовых показателей. В процессе разработки стратегии участвовали также ответственные должностные лица Министерства сообщения, которые были проинформированы о планах реорганизации сети отделений Latvijas Pasts.
"Поэтому удивление и непонимание вызывает способ, стиль и каналы коммуникации, выбранные в последнее время бюро министра сообщения, которое решает важные вопросы не напрямую с предприятием, а путем публикаций в социальных сетях. Столь же неожиданным было выраженное бюро министра в социальных сетях возмущение и публичное требование разъяснить затраты на мероприятие по награждению лучших сотрудников почты, о которых Министерство сообщения знало и которые утвердило", - подчеркивается в заявлении.
В заявлении также отмечается, что сегодня общество активно обсуждает отставание Латвии от других стран Балтии и низкую производительность труда в стране.
"Чтобы достичь результатов, необходимо меняться и совершенствоваться всем, в том числе Latvijas Pasts и обществу в целом. Никто другой не сделает это за нас. Преобразование почтовых отделений с очень низкой посещаемостью и рациональное предоставление почтовых услуг - самый прямой шаг к сокращению экономической отсталости Латвии", - подчеркивается в заявлении.
Как указали члены совета, если "политическая сцена важнее и отсутствует смелость принять непопулярные, но важные для будущего предприятия и экономики Латвии решения, то мы не видим возможности продолжать выполнять свои обязанности".
Как сообщалось, Latvijas Pasts приостановило план закрытия почтовых отделений, который предусматривал закрытие в этом году 105 из 176 отделений. Предприятие также сообщило, что продолжит работу над стратегией удовлетворения потребностей населения, чтобы найти оптимальное решение.
В то же время, как отметили в Latvijas Pasts, приостановка плана закрытия почтовых отделений потребует в этом году дополнительного финансирования в размере около 2,1 млн евро.
Решение о том, какие почтовые отделения будут сохранены и в каком количестве, еще не принято, поскольку Latvijas Pasts предстоит договариваться с самоуправлениями.
Как сообщалось, VAS Latvijas Pasts планировало закрыть отделения из-за снижения спроса на почтовые услуги. В такой ситуации содержать такое количество почтовых отделений нецелесообразно с финансовой точки зрения.
Так как жители многих населенных пунктов, где планировалось закрыть отделения, выражали недовольство, Министерство сообщения поручило Latvijas Pasts предоставить оценку обоснованности закрытия каждого отделения и обобщить мнение населения, учреждений, самоуправлений и работников отрасли.
Оборот Latvijas Pasts в 2022 году составил 100 млн евро, что на 5,1% больше, чем в 2021 году, а прибыль - 2,21 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.
Latvijas Pasts предоставляет почтовые услуги на всей территории Латвии. Это полностью государственное предприятие, в котором работает около 2300 человек.
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