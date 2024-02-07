Видео ⟩ Расходы на командировки и отставка правления: министерство о ситуации с Latvijas Pasts

"Поэтому удивление и непонимание вызывает способ, стиль и каналы коммуникации, выбранные в последнее время бюро министра сообщения, которое решает важные вопросы не напрямую с предприятием, а путем публикаций в социальных сетях. Столь же неожиданным было выраженное бюро министра в социальных сетях возмущение и публичное требование разъяснить затраты на мероприятие по награждению лучших сотрудников почты, о которых Министерство сообщения знало и которые утвердило", - подчеркивается в заявлении.

В заявлении также отмечается, что сегодня общество активно обсуждает отставание Латвии от других стран Балтии и низкую производительность труда в стране.

"Чтобы достичь результатов, необходимо меняться и совершенствоваться всем, в том числе Latvijas Pasts и обществу в целом. Никто другой не сделает это за нас. Преобразование почтовых отделений с очень низкой посещаемостью и рациональное предоставление почтовых услуг - самый прямой шаг к сокращению экономической отсталости Латвии", - подчеркивается в заявлении.

Как указали члены совета, если "политическая сцена важнее и отсутствует смелость принять непопулярные, но важные для будущего предприятия и экономики Латвии решения, то мы не видим возможности продолжать выполнять свои обязанности".

Как сообщалось, Latvijas Pasts приостановило план закрытия почтовых отделений, который предусматривал закрытие в этом году 105 из 176 отделений. Предприятие также сообщило, что продолжит работу над стратегией удовлетворения потребностей населения, чтобы найти оптимальное решение.