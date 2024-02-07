Бришкенс: Совет Latvijas Pasts тратил внушительные суммы на учебные поездки

"Пока компания подсчитывала каждый сэкономленный евро, председатель совета пять раз ездил учиться в Швейцарию в период с сентября по декабрь прошлого года. Когда мы начали задавать подробные вопросы, правление решило подать в отставку. Чрезмерные расходы и пренебрежение к сотрудникам компании и клиентам - настоящая причина того, что диалог с министерством зашел в тупик.

То же самое мы слышали и от профсоюза отрасли, из обеспокоенных звонков жителей и тревожных сигналов со стороны муниципалитетов, а также из СМИ - быстрое закрытие отделений происходит без полноценных консультаций с вовлеченными сторонами и серьезно угрожает непрерывности критически важных почтовых услуг.

Уже в январе мы напрямую обратились к правлению с просьбой дать четкий план, как будет обеспечиваться непрерывность услуг. Такого плана мы до сих пор не получили. Почту необходимо модернизировать, но делать это нужно разумно и гуманно, а не жестоко и бездумно. Я уверен, что с существующим правлением и новым советом будет сформирован конструктивный диалог", - подчеркнул Бришкенс.

Правление Latvijas Pasts в среду объявило о своей отставке.

Uzsākot dienesta pārbaudi, esam atklājuši, ka laikā, kad pasts ir “smagā finanšu stāvoklī”, slēdz nodaļas un atlaiž darbiniekus, LP padomes priekšsēdētājs Raimonds Dūda mācību komandējumos iztērējis gandrīz 25 tūkstošus eiro. Kamēr uzņēmums skaitījis katru ietaupīto eiro, padomes… — Kaspars Briškens (@Briskens) February 7, 2024

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