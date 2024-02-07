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Бришкенс: Совет Latvijas Pasts тратил внушительные суммы на учебные поездки

rus.tvnet.lv
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Министр сообщения Каспар Бришкенс
Министр сообщения Каспар Бришкенс Фото: Evija Trifanova/LETA

Министр сообщения Каспар Бришкенс заявил в микроблоге Х, что при служебной проверке выяснилось, что в то время, когда почта находится в "тяжелом финансовом положении", филиалы закрываются, а сотрудники увольняются, председатель правления Latvijas Pasts Раймонд Дуда потратил на учебные поездки почти 25 тысяч евро. Как сообщалось, в среду утром правление почты объявило об отставке.

"Пока компания подсчитывала каждый сэкономленный евро, председатель совета пять раз ездил учиться в Швейцарию в период с сентября по декабрь прошлого года. Когда мы начали задавать подробные вопросы, правление решило подать в отставку. Чрезмерные расходы и пренебрежение к сотрудникам компании и клиентам - настоящая причина того, что диалог с министерством зашел в тупик.

То же самое мы слышали и от профсоюза отрасли, из обеспокоенных звонков жителей и тревожных сигналов со стороны муниципалитетов, а также из СМИ - быстрое закрытие отделений происходит без полноценных консультаций с вовлеченными сторонами и серьезно угрожает непрерывности критически важных почтовых услуг.

Уже в январе мы напрямую обратились к правлению с просьбой дать четкий план, как будет обеспечиваться непрерывность услуг. Такого плана мы до сих пор не получили. Почту необходимо модернизировать, но делать это нужно разумно и гуманно, а не жестоко и бездумно. Я уверен, что с существующим правлением и новым советом будет сформирован конструктивный диалог", - подчеркнул Бришкенс.

Правление Latvijas Pasts в среду объявило о своей отставке.

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