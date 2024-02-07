Бришкенс: временный совет Latvijas Pasts будет назначен в ближайшие дни

Временный совет ГАО Latvijas Pasts будет назначен в ближайшие дни, сообщил в среду на пресс-конференции министр сообщения Каспар Бришкенс.
Он добавил, что позже будет организован открытый конкурс для назначения полноценного совета.
Бришкенс также сообщил, что в последние дни Министерство сообщения получило информацию о нескольких статьях административных расходов Latvijas Pasts, которые были подвергнуты тщательной оценке. "Одной из таких статей были учебные командировки председателя совета Latvijas Pasts в конце прошлого года на сумму более 25 000 евро", - сказал министр.
Бришкенс отметил, что, например, убытки Царникавского почтового отделения в 2023 году составили 12 000-14 000 евро. "Так что два таких почтовых отделения, как в Царникаве, можно было бы сохранить, если бы председатель совета не ездил в учебные командировки", - добавил министр.
Он также напомнил о стоимости мероприятия для работников Latvijas Pasts, которая оценивается более чем в 180 000 евро. "Мы поддерживаем мероприятия для сотрудников, но не поддерживаем такие экстравагантные расходы", - подчеркнул Бришкенс.
"Как только мы задали совету эти вопросы и детально оценили обоснованность расходов, совет принял решение уйти в отставку", - сказал министр.
По его словам, в настоящее время анализируются различные варианты обеспечения непрерывности почтовой услуги и улучшения работы почты. Например, рассматривается возможность объединения почтовых отделений с едиными центрами обслуживания клиентов самоуправлений, размещения почтовых отделений в библиотеках, на железнодорожных станциях, переговоры с местными магазинами, автозаправочными станциями о возможности предоставления там почтовых услуг.
Как заявил Бришкенс, Минсообщения готово согласовать сбалансированную модель, которая, с одной стороны, позволит почте работать рентабельно, а с другой будет полностью отражать деятельность почты как универсального поставщика почтовых услуг. "В случае необходимости я готов обратиться в Кабинет министров с просьбой о выделении дополнительных финансовых ресурсов для покрытия убытков, понесенных в результате такого процесса", - сказал министр.
Как заявила и.о. госсекретаря Минсообщения Лигита Ауструпе, видение совета Latvijas Pasts кардинально отличалось от видения министерства, поэтому и министерство не видело возможностей для сотрудничества и "охотно принимает отставку членов совета".
"Мы также надеемся, что действующее правление будет ориентировано на сотрудничество и готово пересмотреть существующие цели и процессы", - сказала Ауструпе.
Как сообщалось, в среду совет Latvijas Pasts подал в отставку, так как, по мнению членов совета, сотрудничество и коммуникация с Министерством сообщения зашли в тупик и не были направлены на конструктивную работу.
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