Бришкенс: временный совет Latvijas Pasts будет назначен в ближайшие дни

Он добавил, что позже будет организован открытый конкурс для назначения полноценного совета.

Бришкенс также сообщил, что в последние дни Министерство сообщения получило информацию о нескольких статьях административных расходов Latvijas Pasts, которые были подвергнуты тщательной оценке. "Одной из таких статей были учебные командировки председателя совета Latvijas Pasts в конце прошлого года на сумму более 25 000 евро", - сказал министр.

Бришкенс отметил, что, например, убытки Царникавского почтового отделения в 2023 году составили 12 000-14 000 евро. "Так что два таких почтовых отделения, как в Царникаве, можно было бы сохранить, если бы председатель совета не ездил в учебные командировки", - добавил министр.

Он также напомнил о стоимости мероприятия для работников Latvijas Pasts, которая оценивается более чем в 180 000 евро. "Мы поддерживаем мероприятия для сотрудников, но не поддерживаем такие экстравагантные расходы", - подчеркнул Бришкенс.

"Как только мы задали совету эти вопросы и детально оценили обоснованность расходов, совет принял решение уйти в отставку", - сказал министр.