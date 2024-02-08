Невзгоды нового корпуса больницы Страдиня: Velve не пускает представителей больницы

Сообщение о прекращении договора о строительстве второй очереди корпуса А больницы правление PSKUS направило строительному предприятию Velve 6 февраля 2024 года.

Как указал совет больницы, строительная компания не в состоянии выполнить обязательства по договору - не соблюдаются сроки строительства, на объекте выявлены существенные дефекты, которые не устраняются, без согласования привлечены субподрядчики, а также зафиксированы другие нарушения.

Договор о строительстве, который был заключен 27 августа 2020 года, будет расторгнут 13 февраля. В настоящее время больница готовится к приемке строительного объекта с 20 февраля.

Velve не согласно с решением PSKUS об одностороннем расторжении договора и считает его неправомерным.

Руководитель строительных работ Валдис Кокс, комментируя решение больницы, заявил, что SIA Velve категорически выступает против расторжения договора, и призвал ответственных должностных лиц подключиться к решению проблем столь важного общественного объекта.

"Аргументация, используемая заказчиком для обоснования расторжения договора, не выдерживает критики и является попыткой взвалить на застройщика свои промахи. В процессе строительства участвуют четыре стороны - заказчик, застройщик, строительный надзор и авторский надзор со стороны заказчика", - сказал Кокс, отметив, что на SIA Velve не может быть возложена ответственность за всех.

Как указал Кокс, основные препятствия для продолжения работ были связаны с неспособностью заказчика в течение длительного времени решить вопросы, находящиеся в его компетенции, поэтому компания будет отстаивать свою позицию всеми законными способами.

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