Невзгоды нового корпуса больницы Страдиня: Velve не пускает представителей больницы

После сообщения Клинической университетской больницы им. Страдиня (PSKUS) от 6 февраля 2024 года о расторжении договора с Velve в связи с неоднократным невыполнением сроков договора и другими нарушениями договора застройщик отказался впускать на территорию строительного объекта представителей больницы и судебных приставов, сообщают представители PSKUS. Velve не согласно с решением PSKUS об одностороннем расторжении договора и считает его неправомерным.
PSKUS призывает Velve выполнять публичные обещания и конструктивно передать строительный объект его заказчику, договорившись на переговорах о порядке передачи.
Заключенный 27 августа 2020 года договор между PSKUS и Velve предусматривает точные дальнейшие действия в случае прекращения договора, а именно - привлеченные заказчиком судебные исполнители фиксируют ситуацию на объекте, и застройщик должен передать объект во владение больницы Страдиня.
В среду, 7 февраля 2024 года, представители больницы Страдиня, в том числе судебные приставы, прибыли на объект, а представители Velve отказались впускать их на территорию строительного объекта. Руководство PSKUS и раньше выражало опасения, что застройщик может не сотрудничать, и, к сожалению, в среду это подтвердилось.
"Мы пригласили Velve на разговор о порядке сдачи строительного объекта и надеемся, что в Velve понимание необходимости конструктивного разговора возьмет верх над эмоциями.
Хочу подчеркнуть, что вне зависимости от противодействия больница Страдиня не изменит своего решения.
Наш персонал и пациенты заслуживают того, чтобы работать и лечиться в достойных и соответствующих лечебному процессу условиях, в том числе в качественно выстроенных и безопасных помещениях, поэтому чем быстрее мы сможем договориться, тем лучше для латвийского общества. К этому я призываю Velve", - подчеркивает председатель правления больницы Страдиня Лаурис Видзис.
Сообщение о прекращении договора о строительстве второй очереди корпуса А больницы правление PSKUS направило строительному предприятию Velve 6 февраля 2024 года.
Как указал совет больницы, строительная компания не в состоянии выполнить обязательства по договору - не соблюдаются сроки строительства, на объекте выявлены существенные дефекты, которые не устраняются, без согласования привлечены субподрядчики, а также зафиксированы другие нарушения.
Договор о строительстве, который был заключен 27 августа 2020 года, будет расторгнут 13 февраля. В настоящее время больница готовится к приемке строительного объекта с 20 февраля.
Velve не согласно с решением PSKUS об одностороннем расторжении договора и считает его неправомерным.
Руководитель строительных работ Валдис Кокс, комментируя решение больницы, заявил, что SIA Velve категорически выступает против расторжения договора, и призвал ответственных должностных лиц подключиться к решению проблем столь важного общественного объекта.
"Аргументация, используемая заказчиком для обоснования расторжения договора, не выдерживает критики и является попыткой взвалить на застройщика свои промахи. В процессе строительства участвуют четыре стороны - заказчик, застройщик, строительный надзор и авторский надзор со стороны заказчика", - сказал Кокс, отметив, что на SIA Velve не может быть возложена ответственность за всех.
Как указал Кокс, основные препятствия для продолжения работ были связаны с неспособностью заказчика в течение длительного времени решить вопросы, находящиеся в его компетенции, поэтому компания будет отстаивать свою позицию всеми законными способами.
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