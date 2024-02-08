Опрос: больше всего жителей Балтии волнует рост цен на продукты питания и электричество

В начале 2024 года жителей стран Балтии больше всего беспокоил рост цен на продукты питания, при этом в Латвии гораздо чаще, чем в соседних странах, беспокоятся о росте цен на услуги здравоохранения и медикаменты, сообщили представители банка Citadele со ссылкой на проведенный опрос жителей Балтии.
Рост цен на продукты питания беспокоит 64% жителей Латвии, 66% жителей Литвы и 76% - Эстонии, и во всех странах Балтии это чаще всего отмечали жители в возрасте до 40 лет.
Кроме того, из повседневных услуг для населения актуальны цены на электричество и их рост - об этом упомянули 50% респондентов в Латвии, 48% в Литве и 55% в Эстонии.
Опасения по поводу роста расходов на отопление и обслуживание жилья имеются у 44% респондентов в Латвии, 32% в Литве и 46% в Эстонии. В Латвии и Эстонии этот ответ чаще давали жители, которые проживают в столицах, а в Литве - жители региональных городов.
Рост цен на горючее беспокоит 41% респондентов в Латвии, 44% в Литве и 37% в Эстонии, и чаще этот ответ отмечали мужчины, а также люди в возрасте от 18 до 29 лет.
Рост расходов на услуги здравоохранения беспокоит 29% респондентов в Латвии, что больше, чем в соседних странах: в Литве этот вопрос волнует 18%, а в Эстонии - 9% населения. Аналогичным образом и о росте цен на медикаменты в Латвии беспокоятся 15% респондентов, тогда как в Литве - 9%, а в Эстонии - 8%. В целом подорожание услуг, связанных со здравоохранением, в ответах чаще упоминали женщины.
Рост расходов, связанных с отдыхом и культурой, волнует жителей меньше: это указали 3% респондентов в Латвии, 8% в Литве и 6% в Эстонии. Кроме того, жителей мало волнует рост цен на одежду, обувь, алкогольную и табачную продукцию, а также расходы, связанные с образованием.
В ходе опроса 3% респондентов в Латвии заявили, что их не беспокоит рост цен на повседневные товары и услуги. В Литве так же думают 5%, а в Эстонии - 3% респондентов.
Экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш говорит, что жителей Латвии больше всего беспокоит рост расходов на продукты питания, энергоресурсы и содержание жилья, так как это товары и услуги первой необходимости, которые нельзя отложить или существенно сократить. При этом за последние три года эти цены росли быстрее, чем цены на другие товары и услуги, поэтому их рост был заметнее и более существенно повлиял на благосостояние жителей.
Аболиньш пояснил, что за последние полгода инфляция в Латвии существенно снизилась и в конце года потребительские цены были всего на 0,6% выше, чем в декабре 2023 года. Однако цены в основном все еще на 30-50% выше, чем три года назад. Этот недавний рост цен вместе с общей экономической неопределенностью, скорее всего, является одной из причин, по которым жители беспокоятся и о росте цен на топливо, хотя цены на него с середины 2022 года снизились более чем на 20%.
Репрезентативный опрос населения о росте цен на товары и услуги банк Citadele совместно с исследовательским агентством Norstat провел в январе 2024 года путем онлайн-опроса более 3 тыс. жителей Балтии в возрасте от 18 до 74 лет.
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