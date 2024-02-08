Во въезде в Латвию отказано двум гражданам Украины

Как сообщалось, с момента вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Служба государственной безопасности (СГБ) в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной осуществляет усиленный контроль за въезжающими в Латвию иностранцами в пунктах пересечения восточной границы Латвии.

Получив в ходе проверки информацию, свидетельствующую о создаваемых иностранным гражданином рисках для национальной безопасности Латвии, служба дает погранохране рекомендацию запретить иностранному гражданину въезд в Латвию.

Иностранные граждане, желающие въехать в Латвию из России или Беларуси, проверяются независимо от их государственной принадлежности.

Въезд в Латвию в основном запрещен иностранцам, в том числе гражданам Украины, которые своей деятельностью и публичными высказываниями поддерживают агрессию и интересы России, а также причастны к различным преступным действиям, указали в службе.

Во время переговоров эти иностранцы часто предоставляют недостоверную информацию, а также отказываются подтвердить готовность соблюдать латвийские правовые нормы. Учитывая специфику служебной работы, СГБ более детально не комментировала свою методику работы и совокупность факторов риска, на которые обращает особое внимание.

19 сентября 2022 года вступили в силу установленные Кабинетом министров ограничения на въезд в Латвию россиян - держателей Шенгенских краткосрочных виз - в несущественных целях, например, в целях туризма и отдыха. Такие же ограничения установили Эстония, Литва и Польша.

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