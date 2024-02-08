Опрос: большинство россиян считают страны Балтии "колониями" РФ

Активней всего за ходом военных действий в Украине следят участники опроса старше 55 лет – основной электорат Путина на предстоящих выборах. Они же активней других возрастных групп выступают за продолжение войны и не приветствуют идею начала мирных переговоров с Киевом.

С другой стороны, 70% опрошенных поддерживают немедленное прекращение военных действий, но "только на российских условиях" (34% готовы поддержать перемирие на украинских условиях).

Стоит также отметить, что число россиян, готовых завершить войну "хоть как-то", любым приемлемым способом, продолжает расти, констатируют исследователи: в целом за начало мирных переговоров выступает 56% респондентов.

При этом все участники опроса считают, что у России в несколько раз больше ресурсов, необходимых для продолжения длительной войны, чем у Украины.

Санкции

Международные санкции в отношении России вводились многократно в течение нескольких лет, начиная с аннексии Крыма в 2014 году. Как отмечают социологи, реакция российского общества на санкции "оказалась прямо противоположна той, которую, насколько мы можем судить, предполагали инициаторы".

Санкции, вероятно, рассматривались Западом как наказание и должны были привести к осознанию россиянами своей вины, а также вины руководства страны за нарушение международных правил и соглашений, рассуждают исследователи.