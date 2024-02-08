Опрос: большинство россиян считают страны Балтии "колониями" РФ

Эксперты российской негосударственной исследовательской организации "Левада-центр" провели масштабное исследование среди россиян, пытаясь выяснить, насколько изменилось за последнее время их отношение к войне, развязанной Россией в Украине, а также к Европе в целом и Эстонии в частности, пишет Rus.Postimees.
Из отчета исследования выясняется, что отношение большинства россиян к Европе сегодня крайне негативное, констатируют социологи, основываясь на результатах исследования.
Прежний образ Европы как колыбели цивилизации и источника современных тенденций как в технологиях, так и в искусстве и моде, утратил свою актуальность для многих жителей России.
Европейские ценности, в том числе права и свободы человека, демократия и справедливость не упоминаются в ответах большинства респондентов.
Вместо этого, вслед за российской пропагандой, эти люди настаивают на том, что Европа "погрязла в однополых браках" и пытается навязать эту практику России.
Кроме того, Европа воспринимается многими россиянами полностью подчиненной США, является "марионеткой или слугой" Соединенных Штатов, особенно в части антироссийской политики.
Антиевропейское большинство рассматривает Эстонию, Литву и Латвию как страны, лишенные своего суверенитета: "Де-юре они европейцы, но де-факто – просто русские колонии, сорвавшиеся с цепи".
Большинство участников проведенного опроса уверены, что Эстония, Латвия и Литва управляются приказами либо из Брюсселя, либо из Вашингтона (в тексте исследования, которым располагает редакция Rus.Postimees, большое внимание уделяется методологии, однако конкретных цифр в данном случае не приводится).
Их враждебность в отношении РФ воспринимается многими жителями России как нечто само собой разумеющееся и особо не обсуждается, констатируют исследователи.
Вторжение России в страны Балтии, по мнению большинства респондентов, не исключено. При этом общее мнение таково, что российская военная интервенция не случится в обозримом будущем.
Эстония среди трех стран Балтии воспринимается как самая прозападная и проевропейская, самая развитая, но при этом самая далекая и чуждая России (хуже антиевропейски настроенные участники опроса относятся только к Польше).
Как выяснили социологи, новейшая история трех стран Балтии как независимых государств малоизвестна большинству россиян. Многие участники исследования уверены, что Эстония, Латвия и Литва вошли в состав СССР после победы над Германией в 1945 году.
Отсюда проистекает широко распространенное сегодня в российском обществе убеждение, что страны Балтии были "освобождены", а теперь "демонстрируют России свою неблагодарность".
Тот факт, что после выхода из СССР они вступили в ЕС и особенно в НАТО, рассматривается многими участниками социологического исследования как "предательство".
Так называемая "русофобия" и предполагаемое негативное отношение к русскоязычным жителям стран Балтии воспринимаются в российском обществе как нечто само собой разумеющееся, но не заслуживающее особого внимания.
76% респондентов выражают свою полную поддержку так называемой "спецоперации" (так российская пропаганда называет вторжение РФ в Украину в феврале 2022 года, исследование проводилось летом-осенью 2023 года), констатируют эксперты "Левада-центра". В апреле 2022 года этот показатель составлял 74%. Иными словами, поддержка войны в Украине в российском обществе продолжает оставаться неизменно высокой.
Активней всего за ходом военных действий в Украине следят участники опроса старше 55 лет – основной электорат Путина на предстоящих выборах. Они же активней других возрастных групп выступают за продолжение войны и не приветствуют идею начала мирных переговоров с Киевом.
С другой стороны, 70% опрошенных поддерживают немедленное прекращение военных действий, но "только на российских условиях" (34% готовы поддержать перемирие на украинских условиях).
Стоит также отметить, что число россиян, готовых завершить войну "хоть как-то", любым приемлемым способом, продолжает расти, констатируют исследователи: в целом за начало мирных переговоров выступает 56% респондентов.
При этом все участники опроса считают, что у России в несколько раз больше ресурсов, необходимых для продолжения длительной войны, чем у Украины.
Санкции
Международные санкции в отношении России вводились многократно в течение нескольких лет, начиная с аннексии Крыма в 2014 году. Как отмечают социологи, реакция российского общества на санкции "оказалась прямо противоположна той, которую, насколько мы можем судить, предполагали инициаторы".
Санкции, вероятно, рассматривались Западом как наказание и должны были привести к осознанию россиянами своей вины, а также вины руководства страны за нарушение международных правил и соглашений, рассуждают исследователи.
В действительности же результат оказался прямо противоположным, указывают они. Сегодня россияне признают, что санкции нанесли некоторый ущерб экономике страны в целом и в определенной степени повлияли на их повседневную жизнь и благополучие. Однако основной эффект санкций для российского общества заключается в том, что они стали триггером роста враждебных настроений по отношению к Западу.
"Российское массовое сознание заняло позицию, что Запад – наш враг. Если твой враг говорит, что ты сделал что-то не так, значит, ты на самом деле поступил правильно", - констатируют ученые.
Большинство респондентов (до 80%) уверено, что Россия – это мировая держава, которая сегодня ведет войну не с Украиной, а с НАТО – то есть, опосредованно с Соединенными Штатами.
Перспектива перерастания конфликта с Украиной в прямое столкновение с США активно обсуждается в российском обществе, однако консенсуса в этом плане нет. "Конечно, большинство этого боится и не хочет этого", – указывают исследователи.
С одной стороны, относительно миролюбиво настроенные респонденты предлагают наладить с Америкой "в каком-то роде дружеские отношения", подразумевающие при этом жесткую позицию российского руководства.
С другой стороны, наиболее реакционная часть российского общества высказывает по этому поводу довольно-таки опасные идеи и готова к прямому конфликту с США, в том числе с применением ядерного оружия.
"Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут", – процитировал один из участников исследования известное высказывание президента Путина.
В социологическом исследовании "Левада-центра" приняли участие десять фокус-групп в пяти российских городах: Москве, Калининграде, Сыктывкаре, Санкт-Петербурге и Казани. Респонденты участвовали в исследовании анонимно и добровольно.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!