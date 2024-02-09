Екабпилчанка накопила долг по алиментам в размере 13 000 евро и жалуется на судебного исполнителя

Деньги на содержание дочери отцу перечисляло государство из Гарантийного фонда. Илзе накопила впечатляющий долг по алиментам в размере 13 тысяч евро. Теперь долг в пользу государства пытается взыскать судебный исполнитель.

Несколько лет судебному исполнителю нечего было взять с Илзе. Екабпилчанка рассказала, что после развода с отцом ребенка отправилась на заработки за границу, где познакомилась с другим мужчиной. У них родился сын, второй ребенок Илзе. После рождения сына Илзе все вернулось бумерангом: отец ее ребенка, иностранец, бросил ее с малышом на руках. Не платит он и алименты.

Илзе уже какое-то время живет с сыном в Екабпилсе и жалуется, что судебный исполнитель снимает с нее средства - например, пособия, которые по закону снимать нельзя.

Присяжный судебный исполнитель Юрис Шнепстс признает, что один раз снял часть пособия по рождению ребенка, так как Илзе вовремя не проинформировала, что государство зачислит его на счет.

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