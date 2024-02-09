Фото и видео ⟩ Осложненные условия движения в четверг привели к большому количеству ДТП

В четверг в Латвии было зарегистрировано 177 дорожно-транспортных происшествий, в шести авариях пострадали семь человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В Рижском регионе произошло три ДТП, в которых пострадали по одному человеку, а в одной аварии травмы получили два человека. Один из пострадавших в Рижском регионе - пешеход. В свою очередь, в Курземе и Латгале зарегистрировано по одному ДТП с пострадавшими, в каждом травму получил один человек.
За сутки составлено 370 административных протоколов за нарушения правил дорожного движения, в том числе 87 за превышение скорости и четыре за агрессивное вождение.
Семь водителей были пойманы за рулем в нетрезвом состоянии, заведено пять уголовных дел.
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