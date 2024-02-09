Фото и видео ⟩ Осложненные условия движения в четверг привели к большому количеству ДТП

В Рижском регионе произошло три ДТП, в которых пострадали по одному человеку, а в одной аварии травмы получили два человека. Один из пострадавших в Рижском регионе - пешеход. В свою очередь, в Курземе и Латгале зарегистрировано по одному ДТП с пострадавшими, в каждом травму получил один человек.