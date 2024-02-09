Великобритания еще в феврале 2022 года обещала Украине выделить 15,1 миллиарда долларов, 9 миллиардов из которых предусмотрены на военную помощь. В свою очередь, Норвегия достигла с Украиной соглашения о программе поддержки на несколько лет, которая предусматривает выделение Украине семи миллиардов долларов в период с 2023 по 2027 год. Норвегия обязалась выделять Украине 1,4 миллиарда долларов в год и уже выделила около 1 миллиарда долларов в 2022 году и 1,9 миллиарда долларов в 2023 году.