Объявлена закупка на реконструкцию телебашни. Сумма договора - свыше 30 млн евро

ГАО Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) объявило закупку на перестройку рижской радио- и телебашни и технико-административного здания на Закюсале с предполагаемой суммой договора свыше 30 млн евро, сообщили в LVRTC.
В настоящее время начат отбор кандидатов на проведение реконструкции, который займет около трех месяцев.
По итогам конкурса предполагается выбрать строительное предприятие, которое за последние пять лет в качестве главного исполнителя строительных работ осуществило строительство по меньшей мере одного нового здания или строительные работы по перестройке с суммой договора на строительные работы не менее 20 млн евро без налога на добавленную стоимость.
Представители LVRTC отмечают, что с учетом значительного роста расходов на строительство в 2022 году LVRTC осуществило пересмотр расходов по проекту перестройки телебашни на Закюсале, сделав вывод, что прирост расходов существенно превысил прогнозы. Объявленная закупка была прекращена, а строительные планы пересмотрены.
В результате перестройки в телебашне будут восстановлены устаревшие конструкции здания и повышена его энергоэффективность, а также обновлено и расширено публичное пространство, построены смотровые площадки на высоте 100 и более 130 метров и обустроено многофункциональное помещение для мероприятий на высоте 100 метров.
Кроме того, LVRTC планирует организовать возможность выхода на открытую платформу на высоте 220 метров, предусмотрев особые меры по обеспечению безопасности.
В башне также планируется создать рабочие места, технические помещения и установить необходимое для обеспечения работы здания технологическое оснащение. Территорию вокруг башни планируется озеленить, оборудовать места для отдыха и пикников, а также автостоянку для посетителей.
Кроме того, планируется восстановить и заново построить все инженерно-технические системы, которые будут подключены к новой системе управления и автоматизации для энергоэффективного и долгосрочного управления зданием.
Для повышения энергоэффективности планируется построить и новую систему рекуперации, а также модернизировать системы пожарной безопасности и пожаротушения.
Строителю, который возьмется за реконструкцию башни, также будет доверено строительство систем теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха, водоснабжения и канализации, а также систем электроснабжения.
Актуализация проекта завершится в этом году, но для того, чтобы реконструкцию можно было начать как можно скорее, уже сейчас начат отбор кандидатов. Если закупка будет проведена в соответствии с планом, выбранный строитель сможет приступить к строительным работам уже в следующем году, отмечает LVRTC.
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