Объявлена закупка на реконструкцию телебашни. Сумма договора - свыше 30 млн евро

В башне также планируется создать рабочие места, технические помещения и установить необходимое для обеспечения работы здания технологическое оснащение. Территорию вокруг башни планируется озеленить, оборудовать места для отдыха и пикников, а также автостоянку для посетителей.

Кроме того, планируется восстановить и заново построить все инженерно-технические системы, которые будут подключены к новой системе управления и автоматизации для энергоэффективного и долгосрочного управления зданием.

Для повышения энергоэффективности планируется построить и новую систему рекуперации, а также модернизировать системы пожарной безопасности и пожаротушения.

Строителю, который возьмется за реконструкцию башни, также будет доверено строительство систем теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха, водоснабжения и канализации, а также систем электроснабжения.

Актуализация проекта завершится в этом году, но для того, чтобы реконструкцию можно было начать как можно скорее, уже сейчас начат отбор кандидатов. Если закупка будет проведена в соответствии с планом, выбранный строитель сможет приступить к строительным работам уже в следующем году, отмечает LVRTC.

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