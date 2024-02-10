Правительство планирует увеличить премии от Кабмина до 10 000 евро

В Госканцелярии отметили, что премия Кабинета министров включает в себя почетный диплом, нагрудный знак и денежную премию, размер которой не пересматривался с момента ее учреждения в 1995 году, когда она составляла 5000 латов, или 7115 евро.

Согласно проекту правил, в 2024 году и в последующие годы для премий потребуется дополнительное финансирование в размере 17 310 евро.

Премия ежегодно присуждается шести лауреатам как признание их вклада в развитие демократического и правового государства, экономическую и социальную сферу и за другие заслуги в важных для государства сферах деятельности.

В прошлом году наград были удостоены начальник отдела сбора и анализа разведданных управления разведки командования Земессарде Янис Слайдиньш, доктор химии, академик Латвийской академии наук Павел Арсенян, директор Рижской классической гимназии Роман Алиев, директор фонда Nāc līdzās! Сарма Фрейберга, общество "Центр Марта" и писатель Альберт Белс.

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