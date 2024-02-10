Главное за 10 февраля ⟩ Зарплата главы офиса мэра Риги, роботы из Латгале и опасения жителей Нарвы

Какую улицу Риги стоит починить следующей? Любимый столичный микрорайон? С кем хочется записать следующую песню? На эти и другие вопросы блогер Intrisha ответила в рамках интервью для TVNET+.

16 февраля в Splendid Palace пройдёт событие-спектакль "Неснятое кино" - это новый проект Алекса Дубаса, основанный на сценариях ещё не снятых фильмов и озвученный песнями Саши Гагарина из группы "Сансара".

В начале года стало известно, что Эстония построит на восточной границе линию обороны из 600 бункеров для отражения возможной российской агрессии. Большинство из них будут находиться на территории Ида-Вирумаа. Rus.Postimees поинтересовался у нарвитян, как они к этому относятся.

Мировая пресса обсуждает вышедшее накануне интервью российского президента Владимира Путина американскому телеведущему Такеру Карлсону.

Победительницы украинского национального отбора на "Евровидение" Alyona Alyona и Jerry Heil в 2022 году приезжали с концертами в Латвию. Почему отбор 2024 года закончился скандалом и что девушки говорили о нашей стране?

Ночь 9 февраля была волшебной ночью горячих душ, потому что в Латвийской академии художеств собрались сотни всадников Декаданса! Уже в 84-й раз на карнавале до пяти утра царила королева - богема тьмы, которой так свойственна пикантная культурная жажда обнаженных художественных перформансов и полет фантазии в костюмах культурного разложения участников карнавала. Это путь к свету! Посмотрите фотографии карнавала, ищите себя, любуйтесь костюмами и узнайте, посетили ли карнавал выдающиеся персоны и на этот раз!

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