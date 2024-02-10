Главное за 10 февраля ⟩ Зарплата главы офиса мэра Риги, роботы из Латгале и опасения жителей Нарвы

Суббота, 10 февраля, прошла относительно спокойно. Но все равно хватало волнительных новостей: мы узнали о пятизначной зарплате главы офиса экс-мэра Риги, CSDD планирует отказаться от наклеек техосмотра, а Россия снова атаковала украинские города - среди жертв есть дети. Об этих и других событиях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Зарплата руководителя офиса бывшего мэра Риги Мартиньша Стакиса Эвии Целмы в отдельные месяцы превышала 11 тысяч евро до вычета налогов, следует из имеющейся у агентства LETA информации о расходах на зарплату в 2022 и 2023 годах.
Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) планирует с 2025 года отменить наклейки техосмотра.
Портал TVNET совместно с Умным телевидением LMT представляют новый выпуск программы Ātruma cilts. В нем ведущий Паул Тимротс посещает чемпионат по робототехнике в Прейли, чтобы познакомиться с технологическими новинками мирового уровня, созданными в Латгалии.
Латвийская биатлонистка Байба Бендика в пятницу, 9 февраля, заняла пятое место в спринте на 7,5 километра на чемпионате мира в чешском городе Нове-Место, достигнув лучшего результата Латвии за всю историю женских соревнований в индивидуальных дисциплинах на чемпионате мира. Анния Кейта Сабуле заняла 79-е место, Сандра Булиня - 85-е.
За рубежом:
В ночь на субботу, 10 февраля, российская армия атаковала украинский Харьков дронами-камикадзе, сообщает "Медуза". Погибли семь человек, в числе которых были трое детей.
Правительство Германии готовится к сценарию, при котором российское вторжение уничтожит Украину, а большая часть ее населения отправится в Западную Европу. При таком сценарии Германия станет одним из основных направлений для украинских беженцев. Эксперт по миграции беспокоится о еще более высоких цифрах, подчеркивая, что 10 миллионов беженцев в таком случае - самая скромная цифра, и в таком случае переселение беженцев может стать крупнейшим в Европе с 1940-х годов.
Датские разведслужбы собрали новую информацию, свидетельствующую о том, что Россия вооружается быстрее, чем предполагалось, и на какую-либо страну НАТО могут напасть в течение трех-пяти лет, сообщает украинское СМИ The New Voice of Ukraine.
Представители Демократической партии публично высказываются в поддержку Джо Байдена, после публикации отчета, в котором американский президент назван «пожилым человеком с благими намерениями и плохой памятью».
Бывший британский политический активист заявил, что за неделю до исчезновения трехлетней Мэдлин Макканн на португальском курорте в 2007 году был разработан план по похищению девочки, в рамках которого планировалось продать ее бездетной паре, сообщает газета Sky News.
В американском штате Миссури 6 ноября прошлого года родилась девочка с крайне редким отличием, которое встречается всего у 30 человек во всем мире - у новорожденной нет глаз, сообщает развлекательный портал LADbible.
Интересное чтиво:
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Судя по остроумным постам доктора Мариса Белте в Facebook, по мотивам сцен из приемного отделения больницы можно было бы снять сериал. С хорошей дозой черного юмора, без которого, как известно, в скорой помощи не обойтись. С лета Марис Белте сменил прекрасный столичный врачебный кабинет на отделение неотложной помощи и приемное отделение Екабпилсской региональной больницы - со всеми проблемами врача и неорганизованным здравоохранением. В день нашего разговора он занял должность начальника отделения.
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Ночь 9 февраля была волшебной ночью горячих душ, потому что в Латвийской академии художеств собрались сотни всадников Декаданса! Уже в 84-й раз на карнавале до пяти утра царила королева - богема тьмы, которой так свойственна пикантная культурная жажда обнаженных художественных перформансов и полет фантазии в костюмах культурного разложения участников карнавала. Это путь к свету! Посмотрите фотографии карнавала, ищите себя, любуйтесь костюмами и узнайте, посетили ли карнавал выдающиеся персоны и на этот раз!
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