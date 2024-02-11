У airBaltic осталось полгода на выплату 200 млн

У принадлежащей государству авиакомпании airBaltic осталось полгода, чтобы найти 200 млн евро, которые можно вернуть покупателям облигаций, выпущенных пять лет назад. Задача должна быть выполнена, но займы компании, скорее всего, обойдутся дорого, отмечают специалисты в финансовой сфере. Глава airBaltic Мартин Гаусс в интервью программе LTV De Facto выразил уверенность, что деньги предприятие сможет привлечь, но не исключил и вероятность того, что государству как акционеру придется помочь. Возврат долга является условием для того, чтобы компания могла котироваться на бирже, а вместе стем вернуть государству поддержку, оказанную во время Covid-19, в размере 340 млн евро, сообщает передача De Facto.
Оборот растет, капитал еще отрицательный
На форуме рынка капитала Банка Латвии цели airBaltic на этой неделе представил ответственный за финансы член правления Витольд Яковлев. Он рассказал, что что компания рассматривает возможность размещения акций на бирже для привлечения средств с 2018 года. Поскольку привлечь стратегических инвесторов airBaltic не удалось, другого варианта для получения капитала не осталось. На данный момент собственный капитал airBaltic отрицательный в размере 71 млн евро. Яковлев подчеркнул, что это означает более высокие процентные ставки по займам, что мешает в конкуренции с другими авиалиниями.
В последние годы компании, правда, удалось резко нарастить оборот. Официальных результатов пока нет, но airBaltic сообщает, что в прошлом году он мог бы составить 668 млн евро. Планируется, что прошлый год также станет первым с 2018 года с небольшой прибылью.
А о финансовой слабости свидетельствует не только отрицательный собственный капитал, но и долги. В последнем отчете за девять месяцев 2023 года отмечается, что краткосрочные обязательства на 352 млн евро превышают оборотные средства. Главная причина - 30 июля airBaltic должна вернуть владельцам облигаций, выпущенных пять лет назад, в общей сложности 200 млн евро. Таких денег сейчас у компании нет.
Ищут кредиторов, но не исключают помощь государства
В последнем финансовом отчете компании перечислены три варианта возврата 200 миллионов - взять взаймы у частных кредиторов, выдать новые облигации или же попросить помощи у государства.
"Все эти три варианта возможны. Мы сегодня не можем выступить с заявлением, какой из них осуществится. Но один - точно, желательно - лучший для компании и акционеров", - сказал председатель правления airBaltic Мартин Гаусс.
Подробности о рефинансировании облигаций глава airBaltic рассказал, отметив, что вообще как-либо комментировать такие вещи для компаний масштаба airBaltic непривычно. Однако на вопрос о возможности того, что нужны государственные деньги, Гаусс выразил уверенность, что компания сможет занять сама.
"Сегодня мы не планируем обращаться к правительству Латвии, поскольку мы планируем рефинансировать облигации деньгами частных кредиторов или финансированием рынка капитала. Мы не хотим требовать от этих целей поддержки правительства. Хотим найти другое решение, и я уверен, что у нас будет другое решение. Но нам одновременно приходится и говорить, что роль акционера здесь тоже может быть", - отметил Гаусс.
Он признал, что балтийский регион в целом кажется международным инвесторам рискованным из-за войны России в Украине. Поэтому разговоры о войне России с НАТО airBaltic идут не на пользу.
А уверенность в том, что кредиторов airBaltic найдет, Гаусс обосновывает улучшением результатов компании и тем, что выпущенные в 2019 году облигации на рынке после падения стоимости восстановились, теперь лишь немного отставая от цены, которая была до пандемии. Он отметил - это сигнал о приверженности airBaltic: "Это показывает, что мы действуем правильно, поскольку наши облигации не торговались бы по такой цене, если бы на финансовых рынках было мнение, что с airBaltic есть проблемы. Только на местном уровне, прежде всего в Twitter, люди по неизвестным причинам поднимают панику. Мы этого не делаем".
Двузначная процентная ставка по займу
Гаусс подчеркивает, что в планах airBaltic просчитано, что теперь занимать будет значительно дороже, чем пять лет назад, когда компания эмитировала облигации со ставкой 6,75%. Какую процентную ставку компания может себе позволить сейчас, airBaltic раскрыть не может. В компании рассчитывали рефинансировать облигации еще осенью, но план отменили. Министр сообщения Каспар Бришкенс ("Прогрессивные") сказал по этому поводу:
"Действительно, цена денег была высокой. Деньги были доступны, но на тот момент была неадекватно высокая цена. Сейчас не ведется работа над вариантами, где оказывается господдержка, так как существует целый ряд опций для рефинансирования на рынке этих бумаг".
Теперь ситуация может быть только чуть лучше, считает руководитель инвестиционного провайдера INVL Family Office Андрей Мартынов. По его мнению, банковского финансирования для возврата долга airBaltic не получит, если только государство не даст какую-либо гарантию. А вот на рынке облигаций, хотя ситуация лучше, чем осенью, занимать будет дорого: даже вдвое или еще дороже, чем в 2019 году.
"Я думаю, что определенно сейчас идет речь о двузначной доходности. Это либо более 10%, либо даже более высокие проценты. Я думаю, что это одна из причин неудачи этой предыдущей попытки. Цена финансирования очень высока", - сказал Мартынов.
Член правления банка Citadele Валтерс Абеле также рассказал, что с момента вторжения России в Украину вкладывать в Балтию инвесторам кажется рискованнее. При этом сравнительно рискованной считается и вся авиационная отрасль: "По ним ударяют практически все глобальные события. И экономические, и даже такие события, как извержение вулкана. [...] Как работать в этой отрасли? Я думаю, что самый главный фактор успеха - профессиональный менеджмент. Это, на мой взгляд, у airBaltic есть".
Министр финансов Арвил Ашераденс также подчеркнул, что считает руководителей airBaltic хорошими профессионалами. Это также дает уверенность, что компания найдет кредиторов.
Ашераденс: При всем уважении, они сейчас не пришли к акционеру и сказали - помогите нам. Во всяком случае, они ищут решения на частных рынках, и я думаю, что они найдут.
LTV: А если не найдут?
Ашераденс: Это было бы неправильно сейчас гадать, если не найдут. Во всяком случае, в наших интересах, чтобы airBaltic продолжал свой рост, чтобы он вышел на биржу. Посмотрим, как развивается ситуация.
Мечта о деньгах на бирже
Сейчас планируется, что на бирже airBaltic может стартовать в конце года. Андрей Мартынов, говоря о шансах, осторожен. Он рассказал, что финансовые показатели airBaltic сейчас напоминают стартап, который еще стремится обеспечить достаточно большой финансовый поток, а не предприятие с уже длинной историей.
"Мы, индустрия рынка капитала, смотрим с большими ожиданиями именно на включение госпредприятий в биржу. В связи с этим я бы сказал, что я бы не хотел, чтобы мы сейчас взяли на себя риск и попытались привлечь внимание инвесторов к airBaltic, и у нас это не получается. Я бы не хотел рисковать. [...] Пока, я думаю, предприятие не готово", - сказал Мартынов.
В то же время опрошенные знатоки финансовой отрасли призывают не оценивать компанию только по существующим показателям, поскольку инвесторам больше интересно, что с их деньгами будет сделано.
"Чтобы оценить, было бы это привлекательно для вложения, или нет, мы должны посмотреть, какое будет предложение на столе. Что планируется, как само предприятие сложило проекции, сколько капитала они привлекают, и по какой цене", - сказал исполнительный директор Investoru klubs Каспар Пейсениекс.
Аналогично сказал и глава будущего банка Indexo Валдис Сикснис, который сам только что возглавил IPO, то есть первоначальное предложение публичных акций. Он подчеркнул, что airBaltic еще в самом начале процесса: "Чтобы это действительно было успешным IPO, им предстоит большая борьба. [...] Есть много-много вопросов, на которые им еще предстоит ответить. И о бизнес-плане, истории роста, на что эти деньги пойдут, что обеспечит их конкурентоспособность по сравнению с другими авиакомпаниями региона. Но я думаю, что при активной работе они смогут дать эти ответы".
Руководитель airBaltic Гаусс между тем подчеркнул, что много информации о предложении публичных акций нет, поскольку важные решения еще только создаются, в том числе сколько денег нужно привлечь и когда вообще на биржу идти. Пока идет работа с консультантами. В свою очередь, об убеждении инвесторов Гаусс говорит - надо доказать, что airBaltic - это не балтийская, а международная компания, для которой закрытие восточного рынка не такой уж большой удар.
"airBaltic в марте объявит лучшие результаты года в истории компании. Мы верим, что инвесторы оценят это и скажут: "Здесь есть авиакомпания, способная расти даже с войной по соседству". Это история «airBaltic». Это история, которую мы сможем доказать цифрами. У нас также есть план на будущее, мы заказали новые самолеты. Это история, которую мы должны продать", - сказал Гаусс.
Интерес из Литвы и Эстонии
Потенциальный интерес к покупке акций airBaltic проявили Литва и Эстония. Министр сообщения Каспар Бришкенс сказал, что по этому поводу были неформальные переговоры с коллегами из стран Балтии: "Это, конечно, показывает не только то, что соседи оценивают операционные результаты airBaltic, но и роль airBaltic в совместимости Балтии и фактор, укрепляющий конкуренцию. […] У них есть все шансы участвовать в этом процессе IPO. Во всяком случае, эти позитивные сигналы от соседей помогают нам и двигаться к котировке этих первичных акций».
Глава airBaltic Гаусс также подтвердил, что последние недели встречался с ответственными министрами Литвы и Эстонии. Обсуждалась роль airBaltic в регионе, интересы Литвы и Эстонии в авиационной сфере, а также планы airBaltic на бирже.
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