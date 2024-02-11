У airBaltic осталось полгода на выплату 200 млн

"Чтобы оценить, было бы это привлекательно для вложения, или нет, мы должны посмотреть, какое будет предложение на столе. Что планируется, как само предприятие сложило проекции, сколько капитала они привлекают, и по какой цене", - сказал исполнительный директор Investoru klubs Каспар Пейсениекс.

Аналогично сказал и глава будущего банка Indexo Валдис Сикснис, который сам только что возглавил IPO, то есть первоначальное предложение публичных акций. Он подчеркнул, что airBaltic еще в самом начале процесса: "Чтобы это действительно было успешным IPO, им предстоит большая борьба. [...] Есть много-много вопросов, на которые им еще предстоит ответить. И о бизнес-плане, истории роста, на что эти деньги пойдут, что обеспечит их конкурентоспособность по сравнению с другими авиакомпаниями региона. Но я думаю, что при активной работе они смогут дать эти ответы".

Руководитель airBaltic Гаусс между тем подчеркнул, что много информации о предложении публичных акций нет, поскольку важные решения еще только создаются, в том числе сколько денег нужно привлечь и когда вообще на биржу идти. Пока идет работа с консультантами. В свою очередь, об убеждении инвесторов Гаусс говорит - надо доказать, что airBaltic - это не балтийская, а международная компания, для которой закрытие восточного рынка не такой уж большой удар.